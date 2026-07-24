انكسار الموجة شديدة الحرارة وشواطئ الساحل مضطربة| احذروا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، يشهد انكسار حدة الموجة شديدة الحرارة على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح بين (2 إلى 3) درجات مئوية.

انكسار الموجة الحارة اليوم

قالت هيئة الأرصاد، إن طقس اليوم، مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، ومحيط بأجواء شديدة الحرارة رطبة نهاراً على أغلب الأنحاء، وحار رطب على مناطق من السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلاً على معظم المناطق.

وشهد الطقس اليوم، من تكون شبورة مائية صباحية من الساعة (4 إلى 8 صباحاً) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تشهد معظم الأنحاء نشاطاً أحياناً للرياح بسرعات تتراوح بين (30 إلى 35 كم/س) تعمل على تلطيف الأجواء خلال فترات الليل، بينما قد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

اضطراب الشواطئ اليوم ورذاذ خفيف

وعلى صعيد حركة الملاحة البحرية والشواطئ، نبهت الأرصاد إلى نشاط الرياح على بعض شواطئ (السلوم - مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - بورسعيد - دمياط - العريش)، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح بين (1.5 إلى 2.5) متر، داعية لضرورة اتباع تعليمات السلامة البحرية.

وأشارت الهيئة أيضاً إلى وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وحول درجات الحرارة اليوم الجمعة، بمختلف مناطق البلاد، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 37° مئوية — المحسوسة 39° مئوية.

الوجه البحري: العظمى 36° مئوية — المحسوسة 38° مئوية.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31° مئوية — المحسوسة 34° مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 33° مئوية — المحسوسة 36° مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 38° مئوية — المحسوسة 40° مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 44° مئوية — المحسوسة 45° مئوية.