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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عصام هلال: ثورة 23 يوليو المجيدة جسدت إرادة الشعب المصري في بناء دولة قوية

عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ
عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

تقدم النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، بخالص التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة، والشرطة المصرية، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

أهم المحطات الوطنية في تاريخ مصر الحديث

 

وأكد هلال، في بيان له، أن ثورة 23 يوليو 1952 ستظل واحدة من أهم المحطات الوطنية في تاريخ مصر الحديث، لما حققته من إنجازات عززت استقلال الدولة المصرية ورسخت قيم الكرامة الوطنية والسيادة، مشيرًا إلى أنها جسدت إرادة الشعب المصري في بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الثورة كانت شاهدًا على وحدة الشعب والجيش في الدفاع عن الوطن وصناعة مستقبله، لافتًا إلى أن هذه الروح الوطنية تجددت في ثورة 30 يونيو 2013، عندما اصطف المصريون لحماية دولتهم والحفاظ على هويتها ومؤسساتها الوطنية.

وأشار إلى أن مصر تواصل، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسيرة البناء والتنمية وإقامة الجمهورية الجديدة، بما يعكس إرادة الدولة في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الاستقرار، استكمالًا لمسيرة الإنجازات الوطنية التي رسختها الأجيال المتعاقبة.

واختتم النائب عصام هلال عفيفي بيانه بالدعاء أن يحفظ الله مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق أبناءها لمواصلة مسيرة التنمية والازدهار، وأن يحفظ الوطن من كل سوء.

عصام هلال الشيوخ حزب مستقبل وطن ثورة 23 يوليو الرئيس السيسي

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