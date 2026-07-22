هل القهوة مفيدة أم ضارة.. طبيب قلب يكشف الحقيقة كاملة ونصائح للاستفادة منها

تحتل القهوة مكانة خاصة بين المشروبات الأكثر انتشارًا حول العالم، فلا يكاد يخلو يوم لدى الملايين من كوب القهوة الذي أصبح جزءًا من الروتين اليومي، سواء لزيادة التركيز والنشاط أو للاستمتاع بمذاقها المميز. وعلى الرغم من ارتباطها لسنوات طويلة ببعض التحذيرات الصحية، فإن دراسات حديثة تشير إلى أن تناول القهوة الطبيعية باعتدال قد يحمل فوائد متعددة، خاصة فيما يتعلق بصحة القلب والوقاية من بعض الأمراض.

ويرى متخصصون أن الفوائد الصحية للقهوة ترتبط بطريقة تناولها، إذ تختلف الاستفادة منها بحسب الكمية، ووقت تناولها، والإضافات المصاحبة لها، خاصة السكر والكريمة، مؤكدين أن الإفراط أو العادات الخاطئة قد تحول فوائدها إلى أضرار.

القهوة الطبيعية مصدر لمضادات الأكسدة

تشير الدراسات إلى أن القهوة تحتوي على مجموعة من المركبات النباتية ومضادات الأكسدة التي تساعد الجسم في مواجهة الالتهابات، وتحسين وظائف الأوعية الدموية، وهو ما قد ينعكس إيجابيًا على صحة القلب لدى بعض الأشخاص.

كما ارتبط تناول القهوة بكميات معتدلة بانخفاض احتمالات الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، من بينها بعض أمراض الكبد والسكري من النوع الثاني، وذلك وفقًا لعدد من الدراسات التي تناولت العلاقة بين استهلاك القهوة والصحة العامة.

لكن المتخصصين يؤكدون أن هذه الفوائد لا تعني الإفراط في تناولها، حيث تختلف استجابة الجسم للكافيين من شخص لآخر، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الكافيين أو بعض المشكلات الصحية.

جمال شعبان: القهوة قد تكون مفيدة للقلب إذا تناولناها بشكل صحيح

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن القهوة من المشروبات التي يمكن أن تحمل فوائد صحية عند تناولها بطريقة صحيحة، مشيرًا إلى أنها تمثل بديلًا طبيعيًا لمشروبات الطاقة التي حذر من الإفراط في تناولها بسبب تأثيراتها المحتملة على صحة القلب.

وأوضح، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أن القهوة تحتوي على عناصر قد تساعد في دعم صحة القلب وتقليل الالتهابات الموجودة في الجسم، لافتًا إلى أهمية تناولها دون الإفراط في إضافة السكر، لأن زيادة السكريات تقلل من الفوائد الصحية للمشروب.

فوائد القهوة للكبد وتقليل الالتهابات

وأشار شعبان إلى أن القهوة قد تسهم في تقليل مخاطر الإصابة ببعض أمراض الكبد، موضحًا أن المركبات الموجودة بها تلعب دورًا في تقليل الالتهابات وتحسين بعض الوظائف الحيوية في الجسم.

وأضاف أن القهوة قد تساعد أيضًا في حماية الخلايا من تأثير بعض المواد الضارة، كما تساهم في تقليل الالتهابات التي ترتبط بعدد من المشكلات الصحية.

3 فناجين صباحًا.. توقيت تناول القهوة مهم

وأوضح العميد السابق لمعهد القلب القومي أن تناول القهوة خلال ساعات الصباح، خاصة بعد تناول وجبة الإفطار، يعد من أفضل الأوقات للاستفادة منها، مشيرًا إلى أن تناول نحو 3 فناجين صباحًا قد يكون مناسبًا لبعض الأشخاص.

ولفت إلى أن القهوة تساعد على تحسين النشاط والتركيز، كما قد تسهم في إفراز بعض الهرمونات المرتبطة بتحسين الحالة المزاجية، إلى جانب تأثيرها على نشاط البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي.

وأكد أن الفائدة لا ترتبط بالقهوة فقط، وإنما بطريقة تناولها ونمط الحياة بشكل عام، موضحًا أن النوم الجيد والغذاء المتوازن يظلان من أهم عوامل الحفاظ على صحة القلب والجسم.

تحذير من القهوة على معدة فارغة

وحذر جمال شعبان من تناول القهوة على معدة فارغة، خاصة إذا ارتبط ذلك بالتدخين، موضحًا أن هذه العادة قد تزيد من بعض المخاطر الصحية لدى بعض الأشخاص.

وأشار إلى أن تناول القهوة بعد الطعام يكون خيارًا أفضل، لأنه يقلل من بعض التأثيرات غير المرغوبة التي قد يشعر بها البعض عند تناول الكافيين على الريق، مثل اضطرابات المعدة أو زيادة الشعور بالتوتر.

تجنب القهوة بعد السادسة مساءً

وأكد شعبان أهمية الانتباه إلى توقيت تناول القهوة، محذرًا من تناولها في ساعات المساء المتأخرة، خاصة بعد الساعة السادسة مساءً، بسبب تأثير الكافيين على النوم.

وأوضح أن تناول القهوة ليلًا قد يؤدي إلى الأرق واضطراب النوم لدى بعض الأشخاص، مشددًا على أن الحصول على عدد ساعات كافٍ من النوم خلال الليل يعد عنصرًا أساسيًا للحفاظ على صحة القلب والجهاز العصبي.

متى تتحول القهوة من مفيدة إلى ضارة؟

رغم فوائد القهوة المحتملة، فإن الإفراط في تناولها أو تناولها بطرق غير صحية قد يؤدي إلى بعض المشكلات، خاصة لدى الأشخاص الأكثر حساسية للكافيين.

ومن العادات التي قد تقلل من فوائد القهوة:

إضافة كميات كبيرة من السكر.

تناولها قبل النوم مباشرة.

الاعتماد عليها بدلًا من النوم والراحة.

الإفراط في تناولها على مدار اليوم.

تناولها مع التدخين.

القهوة ليست بديلًا عن نمط الحياة الصحي

ويؤكد الأطباء أن القهوة يمكن أن تكون جزءًا من نمط حياة صحي، لكنها ليست علاجًا أو وسيلة لتعويض العادات غير الصحية، حيث تظل ممارسة الرياضة، والغذاء المتوازن، والنوم الكافي، والابتعاد عن التدخين، عوامل أساسية للحفاظ على صحة القلب.

وفي النهاية، تبقى القاعدة الأهم هي الاعتدال، فالقهوة الطبيعية دون إفراط أو إضافات ضارة قد تكون مشروبًا داعمًا للصحة، بينما قد يؤدي سوء استخدامها إلى نتائج عكسية، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية معينة.