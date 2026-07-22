تفاصيل اجتماع الاتحاد العراقي مع المدرب أرنولد

اجتمعت اللجنة المكلفةُ من الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الأربعاء، مع مدرب المنتخب الأول، الأستراليّ جراهام أرنولد لتجديدِ عقده الذي ينتهي نهاية الشهر الجاري.

وقال الاتحاد، في بيان إن اللجنة المكلفة من الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم اجتمعت برئاسةِ رئيسِ الاتحاد يونس محمود، ونائبيه سرمد عبد الإله ومحمد ناصر، مع المدربِ الأستراليّ جراهام أرنولد لتجديدِ عقده مدربًا للمنتخب الأول لكرةِ القدم.

وأضاف أنه تجري الاجتماعاتُ المُستمرة مباشرةً عبر دائرةٍ تلفزيونيةٍ مغلقة، بحُضورِ كل من غيث مهنا مستشار رئيس الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم، وجراهام آرنولد مدرب المنتخب الأول، ومدير أعماله توني رالس، ومترجم المنتخب الوطني علي عباس.

اجتماع مع مدرب العراق

وتابع أن الاجتماعات التفاوضيّة تهدف إلى نقاطٍ مشتركةٍ يتفقُ عليها الطرفان (الاتحاد العراقي لكرة القدم والمدرب جراهام أرنولد) بهدفِ تجديد العقدِ مع المدربِ الذي قادَ منتخبنا لبلوغِ نهائياتِ كأسِ العالمِ 2026 للمرةِ الثانية في تاريخِ مشاركاتِ العراق بالمونديال.

وينتهي عقدُ أرنولد مع اتحادِ الكرة في 31 من الشهر الحالي، بعد أن كان قد تعاقدَ مع الاتحادِ في شهر 2025.