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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

جمعية القلب الأمريكية: 5 أكواب قهوة يوميًا قد تكون آمنة للقلب

جمعية القلب الأمريكية: 5 أكواب قهوة يوميًا قد تكون آمنة للقلب
جمعية القلب الأمريكية: 5 أكواب قهوة يوميًا قد تكون آمنة للقلب
أ ش أ

كشفت مراجعة علمية حديثة أن تناول ما يصل إلى خمسة أكواب من القهوة يوميًا يُعد آمنًا لصحة القلب لدى معظم البالغين، وقد يرتبط أيضًا بفوائد صحية متعددة عند استهلاكها باعتدال.

وحددت جمعية القلب الأمريكية مؤخرًا الكمية الآمنة، مشيرة إلى أنه تناول ما يصل إلى 400 ملي جرام من الكافيين يوميًا، أي ما يعادل خمسة أكواب تقريبًا، آمن بشكل عام لمعظم البالغين، وقد يكون مرتبطًا بتحسين صحة القلب.

وقال جريجوري إم. ماركوس، المؤلف المشارك في الدراسة وأستاذ الطب في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو: "إن تناول ما يعادل خمسة أكواب من القهوة المحتوية على الكافيين يوميًا، دون إضافة سكريات، آمن ولا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

كما وجدت الدراسة أن هذه الكمية مرتبطة أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بالعديد من أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك قصور القلب وأمراض القلب والسكتة الدماغية، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم وداء السكري من النوع الثاني لدى بعض الأفراد.

كما لوحظ أدنى خطر للوفاة عند تناول كميات معتدلة من الكافيين، تتراوح بين كوبين وأربعة أكواب يوميًا.

وعلى الرغم من أن القهوة تعد المصدر الرئيسي للكافيين لمعظم البالغين، لكن الشاي والشوكولاتة والمشروبات الغازية والأدوية التي تُصرف بدون وصفة طبية والأدوية الموصوفة تُساهم أيضًا في الاستهلاك اليومي.

ويشير الباحثون إلى أن المعلومات المتوفرة حول الكافيين من هذه المصادر الأخرى قليلة، لا سيما عند تناول جرعات عالية مثل مشروبات الطاقة، والتي قد تُسبب أضرارًا للقلب والأوعية الدموية، وتحتاج إلى مزيد من الدراسات.

وأضاف ماركوس :" على الرغم من أن الأبحاث تُشير إلى أن استهلاك الكافيين قد يرتبط ببعض الفوائد للقلب والأوعية الدموية لدى بعض الأشخاص، فمن المهم التذكير بأنه لا توجد استراتيجية واحدة تناسب الجميع لاستهلاك الكافيين بأمان".

وتابع قائلا :" ما قد يكون كمية معقولة لشخص ما، قد يُسبب آثارًا جانبية غير مرغوب فيها، مثل خفقان القلب، أو القلق، أو اضطرابات النوم، لشخص آخر"، مضيفًا أنه من الضروري الانتباه إلى كيفية استجابة كل جسم للكافيين.

وفي الوقت نفسه، لاحظ الباحثون أن طرق استهلاك القهوة ليست جميعها مفيدة بنفس القدر لصحة القلب حيث أن الكميات الكبيرة من السكر المضاف، والشراب المنكّه، ومنتجات الألبان، قد تزيد بشكل كبير من السعرات الحرارية المُتناولة، وتُقلل من الفوائد الصحية المُحتملة للقهوة نفسها.

مراجعة علمية حديثة خمسة أكواب من القهوة صحة القلب معظم البالغين فوائد صحية متعددة

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