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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يكرم وكيل وزارة التموين تقديرًا لجهوده في إحكام الرقابة على الأسواق وحماية الأمن الغذائي

محافظ المنيا يكرم وكيل وزارة التموين
محافظ المنيا يكرم وكيل وزارة التموين
ايمن رياض

كرّم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، تقديرًا لجهوده المتميزة في إحكام الرقابة على الأسواق، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، والارتقاء بمنظومة العمل التمويني بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بما أسهم في تعزيز الأمن الغذائي وحماية حقوق المستهلكين.

وأكد محافظ المنيا أن تكريم الكفاءات المتميزة يأتي انطلاقًا من حرص المحافظة على ترسيخ ثقافة التميز وتحفيز العاملين بالجهاز التنفيذي، مشددًا على أن ملف التموين يمثل أحد الملفات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، ويأتي في مقدمة أولويات الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضبط الأسواق، وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، والتصدي لكافة صور الاحتكار والتلاعب.

وثمّن اللواء كدواني الجهود التي تبذلها مديرية التموين بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والتنفيذية، في إحكام السيطرة على الأسواق، ومواجهة المخالفات بكل حزم، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بما يحقق الاستقرار في الأسواق ويحافظ على حقوق المواطنين.

وجاء التكريم استنادًا إلى التقرير الشامل لقطاع التموين، الذي عُرض على المحافظ عن الفترة من يوليو 2025 حتى يونيو 2026، والذي عكس أداءً متميزًا للمديرية على مختلف المحاور، حيث تم تحرير نحو 45 ألف مخالفة تموينية متنوعة بالمخابز والأسواق والمنشآت البترولية، وضبط ومصادرة كميات كبيرة من السلع المدعمة ومجهولة المصدر قبل طرحها بالسوق السوداء.

وأوضح التقرير نجاح المديرية في التوسع في منافذ ومعارض بيع السلع الغذائية المخفضة، ليصل عددها إلى 1813 منفذًا ومعرضًا على مستوى المحافظة، بتخفيضات وصلت إلى 30%، إلى جانب انتظام صرف المقررات التموينية لنحو 3.8 مليون مستفيد، مع استمرار ضخ آلاف الأطنان من السلع الأساسية شهريًا لضمان توافرها واستقرار الأسواق.

وأشار التقرير إلى نجاح جهود مديرية التموين في إحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم، التي تنتج نحو 19.5 مليون رغيف يوميًا من خلال أكثر من 3 آلاف مخبز بلدي، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين، أسفرت عن غلق 364 مخبزًا مخالفًا، بما أسهم في تحسين جودة الخبز وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

كما أشاد المحافظ بالنجاح الذي حققته المديرية خلال موسم توريد القمح المحلي، والذي شهد توريد أكثر من 535 ألف طن، بنسبة إنجاز بلغت 130% من المستهدف، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس تكامل جهود جميع الجهات التنفيذية، ويؤكد نجاح المحافظة في دعم منظومة الأمن الغذائي وتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة معدلات توريد القمح المحلي.

وفي ختام التكريم، أعرب المهندس حلمي الزهري عن خالص شكره وتقديره لمحافظ المنيا على هذا التكريم، مؤكدًا أن ما تحقق من نتائج هو ثمرة العمل الجماعي والتنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية والرقابية، وأن المديرية ستواصل جهودها لضبط الأسواق، وحماية المواطنين، وتعزيز استقرار المنظومة التموينية بالمحافظة.

المنيا محافظ التموين تكريم

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