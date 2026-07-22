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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل هاتفك يتجسس عليك؟.. علامات انتبه إليها

هاتفك يتجسس عليك
هاتفك يتجسس عليك
لمياء الياسين


هل سبق لك أن وجدت نفسك تتحدث عن عطلة صيفية لتجد نفسك غارقًا في محتوى عن العطلات الصيفية ؟ تعد التطبيقات (والهواتف) لها آذان ليس حرفيًا بالطبع، ولكن إذا كان البرنامج قادرًا على الوصول إلى ميكروفونك، فإنه يستطيع التنصت على محادثاتك.

يحدث هذا لتحسين تجربة المستخدم والمساعدة في توفير وصول أسرع إلى المحتوى الذي تفضله - لكن الكثيرين يعتبرونه انتهاكًا للخصوصية.

تعرّف على كيفية ولماذا تستمع هواتفنا إلينا، وما الذي تجمعه، وكيفية المساعدة في إيقاف ذلك. 

هل هاتفك يتجسس عليك؟

"أليكسا، هل قطتي عبقرية؟ ما هي عاصمة جزر سليمان؟". يمكنك طرح أي سؤال على المساعد الافتراضي لهاتفك، سواء كان سيري أو كورتانا أو أليكسا أو مساعد جوجل. يبدو أنهم لا ينامون أبدًا، بل يحومون في الخلفية بانتظار كلمة التفعيل (أمر صوتي يُشغّلهم) لينطلقوا في الإجابة عن أسئلتنا، وإجراء المكالمات، وتنفيذ طلباتنا بشكل عام. ما لا يدركه الكثيرون منا هو أنهم يعملون أيضًا كـ"آذان" عبر ميكروفون هاتفك. لذا، للإجابة عن سؤالك الأصلي: نعم، هاتفك الذكي المتصل بالإنترنت قادر تقنيًا على التجسس عليك.

هل تشتاق الآن إلى أيام الهواتف الأرضية أو إلى الهواتف القديمة الضخمة التي كانت تُستخدم للمكالمات والرسائل النصية فقط؟ على الأرجح لا. معظمنا مستعد للتضحية ببعض الخصوصية مقابل الراحة والسهولة والفرص التي توفرها حياتنا الرقمية الجديدة الغنية.

هل يستمع هاتفي إليّ طوال الوقت ؟

يبقى الميكروفون مُفعّلاً دائمًا لبعض التطبيقات، وتكون المساعدات الصوتية في حالة تأهب دائم لأي إشارات صوتية. لذا، نعم، هاتفك يستمع إليك، إلا إذا قمتَ بتعطيل سيري (وما شابهها) ولم تمنح أي تطبيق أذونات الوصول إلى الميكروفون. فقط عند إيقاف تشغيل هاتفك يمكنك الاطمئنان إلى أنه لن يستمع إليك لأنه لن يُرسل إشارات إلى أبراج الاتصالات. إذا كنت تشعر بالقلق عند مناقشة أمر بالغ السرية، فما عليك سوى الضغط على زر "إيقاف التشغيل".

لماذا يستمع هاتفي إليّ؟

قد يظن المرء أن لديه مهام أهم، مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل أو مساعدتك في التسوق عبر الإنترنت. لكن هاتفك يستمع تحديدًا ليكون أكثر فائدة. تخيل المساعدين الافتراضيين كمحركات بحث خفية تحوم بالقرب منك لتسمع أوامرك الصوتية، وتساعدك، وتعرض لك إعلانات مخصصة لتساعدك في العثور بسرعة أكبر على المنتجات والخدمات التي تبحث عنها.

كيفية اختبار ما إذا كان هاتفك يتجسس عليك
الخطوة الأولى: فكّر في موضوع. تأكد من أنه ليس موضوعًا سبق لك مناقشته أو البحث عنه، حتى لا تجد أي سجلات أو مواقع إلكترونية تربطك به. 

الخطوة الثانية: تحدث عن الموضوع بالقرب من هاتفك. استخدم كلمات مفتاحية شائعة، تحدث بوضوح وأظهر جدية نواياك. كرر ذلك على مدى بضعة أيام. لا تستخدم محركات البحث لمعرفة المزيد، فنحن نحاول اختبار ما إذا كانت الكلمات المنطوقة وحدها هي التي تُحفز الأمر.

الخطوة الثالثة: انتبه للإعلانات المخصصة. إذا بدأت تتلقى إعلانات عن الموضوع الذي كنت تتحدث عنه، على سبيل المثال، فقد أثبتّ أن هاتفك يستمع إليك.

عطلة صيفية إجراء المكالمات رسائل البريد الإلكتروني التسوق عبر الإنترنت كلمات مفتاحية انتهاكًا للخصوصية

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