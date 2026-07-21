أخبار التكنولوجيا|قبل ما تشتري هاتف جديد إليك 6 مزايا لا تتنازل عنها.. وبمواصفات احترافية تعرف على أفضل ساعة ذكية في الأسواق

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

قبل ما تشتري هاتف جديد.. 6 مزايا لا تتنازل عنها

6مزايا ينبغي البحث عنها عند شراء هاتف جديد إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات عصرية وفيما يلي فقا لموقع redsea أهم 6 مزايا ينبغي عدم التنازل عنها

تسريبات Redmi Watch 6: شاشات AMOLED وبطارية ضخمة بأسعار تبدأ من 50 يورو

بحسب تسريب جديد، تعمل شركة ريدمي حاليًا على تطوير ساعتين ذكيتين وهما ريدمي واتش 6 أكتيف وريدمي واتش 6 لايت وستأتي كلتا الساعتين بأكثر من 140 وضعًا رياضيًا، ومراقبة لمعدل ضربات القلب ونسبة تشبع الأكسجين في الدم، وتتبع النوم، وبالطبع تتبع المسافة. ومن المثير للاهتمام، أنه على عكس ما قد توحي به الأسماء، ستكون ساعة Redmi Watch 6 Active أرخص من ساعة Redmi Watch 6 Lite، حيث ستُطرح بسعر 50 يورو في منطقة اليورو، بينما سيبلغ سعر طراز Lite 60 يورو.

تنشغل سامسونج هذا الأسبوع بفعاليتها Unpacked حيث ستكشف النقاب عن هواتف Galaxy القابلة للطي الجديدة. لكن هاتفها الجديد من إصدار Fan Edition ومجموعة أجهزتها اللوحية القادمة ظهرت أيضاً في ملف تنظيمي.

كشف تقرير جديد من موقع Android Authority أن هاتفي Galaxy S26 FE و Galaxy Tab S12 قد ظهرا في قائمة داخلية داخل تطبيق Google، وهي قائمة تتعقب الأجهزة التي من المقرر أن تقدم نسخة تجريبية مجانية من اشتراك Google المدفوع في مجال الذكاء الاصطناعي.

هل انتهى زمن ون بلس؟.. القصة الكاملة وراء القرار الصادم

أعلنت شركة ون بلس رسمياً عن إيقاف عملياتها في معظم أنحاء العالم، لكن تحديثات البرامج ستستمر في الوصول إلى الأجهزة المؤهلة، مع نظام تشغيل جديد كلياً.

وسيتم استبدال نظام التشغيل OxygenOS بنظام ColorOS على جميع أجهزة ون بلس النشطة.

أكدت الشركة إجراء إعادة هيكلة شاملة ستؤدي إلى إيقاف منصة برمجيات OxygenOS عالميًا بشكل كامل. وكتبت الشركة في منشور على منتدى OnePlus: "بعد الإطلاق الرسمي لنظام ColorOS 17، ستتاح لجميع أجهزة OnePlus النشطة إمكانية التحديث الطوعي إلى أحدث إصدار من ColorOS".