ون بلس تفقد هويتها الاستقلالية في الأسواق

أظهر تقرير صحفي تقني نشره موقع "9تو5 جوجل" (9to5Google) المتخصص تحولات مسار علامة الهواتف الذكية "ون بلس" (OnePlus)، كاشفاً عن التغييرات الجذرية التي طرأت على سياستها التجارية وهويتها المستقلة بعد دمج عملياتها بالكامل تحت مظلة شركة "أوبو" (Oppo).

تراجع مفهوم "قاتل الهواتف الرائدة" والتغير الهيكلي

وبحسب ما ذكره موقع "9تو5 جوجل" في تقريره الصادر اليوم، شهدت العلامة التجارية تغيرات جوهرية في فلسفة إنتاج الهواتف الذكية مقارنة بسنوات بدايتها الأولى. وأوضح التقرير أن ون بلس تخلت تدريجياً عن شعارها الشهير في تقديم أجهزة بمواصفات قياسية وأسعار تنافسية منخفضة، لتتحول إلى قطاع الفئات الفاخرة بأسعار مرتفعة تضاهي الشركات المنافسة الكبرى.

وذكر التقرير أن عملية الدمج الإداري والتقني الشامل مع أوبو أدت إلى إلغاء الاستقلالية البرمجية التي كانت تتمتع بها هواتف الشركة؛ حيث تم استبدال الواجهة البرمجية الشهيرة "أوكسجين أو إس" (OxygenOS) بأكواد ونواة واجهة "كولور أو إس" (ColorOS)، مما يفقد الهواتف الميزة البرمجية السلسة التي كانت تجذب قاعدة جماهيرية واسعة من المستخدمين والمطورين.

تأثير تغيير السياسات التسويقية على انتشار علامة OnePlus

وأوضحت البيانات والملاحظات المدرجة في التقرير أن شركة OnePlus ركزت خلال الفترة الأخيرة على إطلاق أعداد كبيرة من الهواتف متوسطة التكلفة ضمن سلسلة "نورد" (Nord)، مما تسبب في إرباك الهوية التجارية للشركة وتقليل تميز أجهزتها الرائدة الأساسية في الأسواق العالمية.

ويسهم هذا التحول في تغير النظرة العامة للعلامة التجارية بين أوساط المراجعين والمستهلكين؛ حيث أشار التقرير إلى أن إستراتيجية الإطلاق الراهنة أصبحت تعتمد على التحديثات الشكلية البسيطة وزيادة الأسعار، دون تقديم ابتكارات العتاد الميكانيكي أو البرمجي الفارقة التي ميزت الجيل الأول من هواتف الشركة عند تأسيسها.

تحديات المنافسة ومستقبل العلامة في الأسواق العالمية

وأشار تقرير 9to5Google إلى أن ون بلس تواجه ضغوطاً تسويقية مكثفة في الأسواق الأوروبية والأمريكية أمام منافسة الشركات الرائدة، نتيجة غياب الخطط التسويقية المبتكرة وتراجع التواصل المباشر مع المجتمعات التقنية الداعمة للشركة في السابق.

ولم تصدر شركة ون بلس أو مجموعتها الأم أي تعليق أو بيان رسمي حول التقييمات الصحفية الصادرة بخصوص تغير مسارها التجاري، وتستمر الشركة في تطبيق خططها التوزيعية المقررة لسلاسل الهواتف والأجهزة الذكية القادمة، بانتظار المؤتمرات الصحفية المرتقبة للإعلان عن طرازاتها الجديدة للعام الجاري.