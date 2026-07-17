قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعهد بدعمها.. ترامب يدعو شقيقة ليندسي جراهام للترشح لمجلس الشيوخ
الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا: أجواء شديدة الحرارة تضرب البلاد غدًا
محمد حماقي يحيي حفل نهائي كأس العالم في الـ فان زون
رودري قبل نهائي كأس العالم: لا نخشى الأرجنتين.. وميسي لا يمكن التنبؤ به
الحكومة اليمنية: نحذر ميليشيا الحوثي من الاستمرار في خطاب التعبئة والتحشيد
برلماني: حذف مستحقي التموين يكشف الحاجة لمراجعة قواعد البيانات
يديعوت أحرونوت: أكثر من 60 طائرة أمريكية للتزود بالوقود تتمركز في إسرائيل
وكيل محمد صلاح يثير الجدل بعد أنباء انتقاله إلى بشيكتاش
اليماحي يدين اعتداء إيران السافر على 4 دول عربية
تراجع بورصة تورونتو إلى أدنى مستوى لها خلال أسبوع
رئيس الوزراء العراقي يؤكد قوة الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية
زلزال قوي يضرب الحدود بين المكسيك وجواتيمالا ويطلق تحذيرا مؤقتا من تسونامي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

OnePlus تعلن رسميًا انسحابها الكامل من أسواق الولايات المتحدة وأوروبا

OnePlus
OnePlus
احمد الشريف

أعلنت شركة "وان بلس" (OnePlus) المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية رسمياً عن قرار انسحابها الكامل والنهائي من أسواق الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، في خطوة استراتيجية مفاجئة لإنهاء عملياتها التجارية وإيقاف مبيعات أجهزتها المحمولة والملحقات الذكية في هذه المناطق جراء تغيرات في السياسات التشغيلية.

تفاصيل قرار الانسحاب الرسمي من الأسواق الغربية 

وأوضحت الشركة الصينية في بيانها الرسمي الصادر اليوم، أنها اتخذت قراراً بوقف شحن وبيع كافة طرازات هواتفها الذكية الرائدة والمتوسطة، بالإضافة إلى الأجهزة اللوحية و الساعات الذكية، في جميع منافذ البيع الرسمية والمتاجر الإلكترونية التابعة لها في أسواق الولايات المتحدة وأوروبا، معلنة إعادة توجيه تركيزها الاستثماري نحو أسواق أخرى.

وذكر البيان أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ الفعلي والمباشر فور الإعلان عنه، حيث ستبدأ الشركة في تصفية مخزونها الحالي المتواجد لدى الوكلاء والموزعين المعتمدين في تلك الدول، دون نية لطرح أي إصدارات أو أجهزة رائدة جديدة كانت مخصصة لهذه الأسواق خلال الفترة المتبقية من العام الجاري أو الأعوام المقبلة.

مصير الدعم الفني وتحديثات الأجهزة الحالية 

وطمأنت OnePlus في بيانها الصحفي مستخدمي أجهزتها الحاليين في الولايات المتحدة وأوروبا بشأن استمرار خدمات ما بعد البيع؛ حيث أكدت التزامها الكامل بتقديم الدعم الفني، وتوفير قطع الغيار الأصلية عبر مراكز الصيانة المعتمدة، بجانب استمرار إرسال تحديثات النظام الدورية وحزم الأمان البرمجية للهواتف المباعة سابقاً وفقاً للجداول الزمنية والضمانات القانونية المعلنة مسبقاً لكل جهاز.

وأشارت الشركة إلى أن عمليات إغلاق المقرات الإدارية ومكاتب المبيعات في العواصم الأوروبية والولايات المتحدة ستبدأ بشكل تدريجي خلال الأسابيع المقبلة، معلنةً عن توفير منصات تواصل رقمية مخصصة لخدمة العملاء للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالضمان وعمليات الاسترجاع أو الصيانة الدورية لتجنب حدوث أي خلل في الالتزامات المبرمة.

إعادة التوجيه الاستراتيجي نحو الأسواق الآسيوية 

وأكدت التقارير الصادرة عن قطاع التخطيط في OnePlus أن الانسحاب من الأسواق الغربية سيتيح للشركة تركيز كامل مواردها المالية والتقنية وشبكات التطوير لدعم مكانتها في الأسواق الآسيوية، وعلى رأسها الأسواق الصينية والهندية، بالإضافة إلى أسواق دول جنوب شرق آسيا التي تشهد معدلات نمو متسارعة في قطاع الهواتف الذكية.

ولم تكشف الشركة في مستندات الإعلان الرسمي عن وجود أي قضايا براءات اختراع أو نزاعات قضائية مباشرة مع شركات أخرى دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار الإقليمي المفاجئ، وفضلت التركيز على إرجاع الخطوة إلى إعادة هيكلة داخلية شاملة لمنظومة الإنتاج والتوزيع بهدف تحقيق أقصى كفاءة تشغيلية ممكنة وتجنب الخسائر اللوجستية في الأسواق ذات التنافسية المعقدة.

OnePlus وان بلس الساعات الذكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى زيكو و والدته وزوجته

ده حبيبي أنا .. زوجة مصطفى زيكو ترد على والدة اللاعب بعد تصريحاتها

سعر الذهب

الجرام يخسر 1850 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة 17-7-2026.. هبوط عيار 21

صلاح ورامي

بعد أنباء انتقاله إلى تركيا.. وكيل محمد صلاح يخرج عن صمته ويحسم الجدل بشأن مستقبله

حيوان غامض في الفيوم

حيوان غامض يثير الجدل في الفيوم والطب البيطري يكشف حقيقته.. ما القصة؟

سعر الذهب اليوم

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 17 يوليو.. كم سعر عيار 21؟

صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

صرف مرتبات يوليو 2026.. المواعيد والزيادات والفئات المستحقة

منتخب إسبانيا

قناة مفتوحة تنقل مباراة نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | السهر في الإجازة يضر صحتك.. كيف تقلل استهلاك الكهرباء وتحد من ارتفاع الفاتورة؟

الكهرباء

كيف تقلل استهلاك الكهرباء وتحد من ارتفاع الفاتورة؟

الحرارة

درجات الحرارة تصل 45 درجة مئوية| كيف تحمي نفسك من الإجهاد الحراري وضربات الشمس؟

بالصور

أغنيتها الجديدة.. روبي تخطف الأنظار بإطلالة صيفية على البحر

روبي
روبي
روبي

الاستيقاظ المتكرر ليلا لدخول الحمام.. متى يشير إلى مشكلة صحية؟

متي يصبح الاستيقاظ المتكرر ليلًا لدخول الحمام تستدعي القلق؟
متي يصبح الاستيقاظ المتكرر ليلًا لدخول الحمام تستدعي القلق؟
متي يصبح الاستيقاظ المتكرر ليلًا لدخول الحمام تستدعي القلق؟

نتائج مبشرة.. دواء مستخدم لهشاشة العظام يهاجم السبب الجذري لآلام الظهر المزمنة

دواء هشاشة العظام قد يُحدث ثورة في علاج آلام الظهر المزمنة
دواء هشاشة العظام قد يُحدث ثورة في علاج آلام الظهر المزمنة
دواء هشاشة العظام قد يُحدث ثورة في علاج آلام الظهر المزمنة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع يوميا

فوائد مذهلة للنعناع
فوائد مذهلة للنعناع
فوائد مذهلة للنعناع

فيديو

شريف إكرامي

قرار عاجل من شريف إكرامي بشأن مستقبله داخل المستطيل الأخضر.. ماذا حدث؟

لافتة الارجنتين

لافتة واحدة تُشعل الجدل.. ماذا فعل لاعبو الأرجنتين بعد التأهل للنهائي؟

ميسي

سر ظهور ميسي مع لامين يامال قبل 19 عاما .. ونهائي المونديال يجمعهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد