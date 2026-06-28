ببطارية بسعة 8000 مللي أمبير.. إليك مواصفات هاتف OnePlus N6

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف OnePlus N6، وهو أحدث هواتف سلسلة N الاقتصادية من OnePlus، وذلك في 30 يونيو ووفقا للتسريبات يأتي الهاتف مزودًا بواقي شاشة مُثبّت مسبقًا ومجموعة متكاملة من الملحقات وهي شاحن SuperVOOC بقوة 45 واط، وكابل USB-C، وغطاء سيليكون شفاف، وأداة إخراج شريحة SIM، والأوراق المعتادة فيعد الشاحن لا يزال مُضمّنًا، وهو أمر بدأت العديد من العلامات التجارية بالتخلي عنه لتوفير التكاليف.

مواصفات هاتف OnePlus N6

كشفت ون بلس بالفعل عن بعض المواصفات الرئيسية، ويبدو أنها خيار ممتاز من حيث القيمة. يأتي الهاتف بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل قادرة على تصوير فيديو بمعدل 60 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل في ثقب مركزي. أما الميزة الأبرز فهي البطارية الضخمة بسعة 8000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 45 واط، والتي تكفي بسهولة للاستخدام لعدة أيام مع بقاء شحن كافٍ. وللحفاظ على برودة الجهاز أثناء الاستخدام المطول، تم تزويده بنظام تبريد متطور يعتمد على غرفة بخار بمساحة 5300 مم².

مواصفات هاتف OnePlus N6

ميزات هاتف OnePlus N6

تشير الشائعات إلى أنه من المتوقع أن يعمل بمعالج MediaTek Dimensity من سلسلة 6000 (ربما 6300)، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 6 جيجابايت ، وسيعمل بنظام Android 16 مع تحديث OxygenOS 16 مثبتة مسبقًا. من المتوقع أن يفي هذا المزيج بالمهام اليومية، ومواقع التواصل الاجتماعي، والألعاب الخفيفة بكفاءة عالية. يُتوقع أن يبقى سعره أقل من 25,000 روبية هندية (حوالي 232 يورو)، مما يجعله أحد أفضل الخيارات في فئته، خاصةً مع بطاريته الضخمة.

بشكل عام، يبدو أن هاتف N6 هو محاولة من OnePlus لاستعادة جمهور الهواتف ذات الميزانية المحدودة من خلال نهجها "جديد، نيو، لا يتوقف أبداً"، مع التركيز على عمر البطارية والأداء السلس والمستخدمين الشباب الذين يريدون قيمة حقيقية دون تنازلات.

سنحصل على الصورة الكاملة، بما في ذلك جميع الإصدارات والأسعار الدقيقة، في 30 يونيو. حتى الآن، ترسم التسريبات والإعلانات التشويقية صورة واعدة للغاية لهاتف اقتصادي