بسعر تنافسي.. إليك أفضل هاتف ألعاب في الأسواق

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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

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ميزات جهاز Lenovo Legion Tab Gen 5 اللوحي
ميزات جهاز Lenovo Legion Tab Gen 5 اللوحي

تستعد شركة Red Magic لمنافسة جهاز Lenovo Legion Tab Gen 5 بإصدارها الجديد Gaming Tablet 5 Pro، وهو جهاز لوحي صغير الحجم وقوي يعمل بنظام Android، مصمم خصيصًا للألعاب أثناء التنقل و سيتم إطلاقه عالميافي 30 يونيو، ومن المتوقع إطلاقه عالميًا بعد ذلك بوقت قصير. وقد نشرت الشركة إعلانات تشويقية تُبرز الأداء القوي، وعمر البطارية الطويل، والميزات المُصممة خصيصًا للاعبين، كل ذلك في جهاز محمول.

ميزات جهاز  Lenovo Legion Tab Gen 5 اللوحي

يعد من بين أحدث الميزات التي تم الكشف عنها بطارية بسعة 8300 مللي أمبير. تعد أصغر قليلاً من بطارية Legion Tab Gen 5 بسعة 9000 مللي أمبير، إلا أن Red Magic تعوض ذلك بشحن سلكي أسرع بقوة 80 واط (مقارنةً بـ 68 واط من Lenovo). ويعد الأفضل من ذلك، أنها مزودة بمنفذي USB-C لشحن الجهاز اللوحي، بالإضافة إلى دعم الشحن العكسي السلكي، مما يتيح لك استخدامها كشاحن متنقل لهاتفك أو ملحقاتك خلال جلسات الاستخدام الطويلة.

ميزات جهاز  Lenovo Legion Tab Gen 5 اللوحي

خيارات الألعاب.
 

على الجانب الآخر يُتوقع أن يكون الأداء ممتازًا بفضل معالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس ونظام التبريد المتطور الذي يشمل مروحة نشطة وتبريدًا سائلًا. قد يمنح هذا الإعداد الجهاز ميزة حقيقية في الحفاظ على معدلات إطارات ثابتة أثناء الألعاب المكثفة. كما تُقدم Red Magic مُحاكي ألعاب كمبيوتر مُثبتًا مُسبقًا لتوفير المزيد من خيارات الألعاب.

تبدو الشاشة رائعة أيضاً: شاشة OLED بحجم 9.06 بوصة، بمعدل تحديث 185 هرتز وسطوع يصل إلى 1600 شمعة. من المفترض أن توفر هذه المواصفات صوراً سلسة وألواناً زاهية ورؤية جيدة حتى في ضوء الشمس. كما أضافوا تقنية الصوت ثلاثي الأبعاد DTS:X Ultra وتعديلات برمجية خاصة بالألعاب لجعل التجربة أكثر غامرة.
لم يتم تأكيد السعر رسميًا بعد، لكن تشير الشائعات الأولية إلى أنه سيبدأ من حوالي 4000 يوان (ما يعادل 588 دولارًا أمريكيًا تقريبًا) في الصين، مع توقعات بأسعار تنافسية عالميًا. وهذا من شأنه أن يجعله منافسًا قويًا لجهاز لينوفو اللوحي، خاصةً إذا كنت تُفضّل معدل التحديث العالي، والشحن السريع، والتبريد النشط في تصميم أصغر حجمًا.

شركة Red Magic جهاز لوحي عمر البطارية الشحن العكسي السلكي شاشة OLED أسعار تنافسية

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