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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات تكشف عن بطارية عملاقة بقوة 14000 مللي أمبير في هاتف هونر القادم

هونر
هونر
احمد الشريف

فجرت تقارير تقنية استقصائية مسربة صدمة مدوية في أسواق المحمول العالمية والكشف عن قفزة مخبرية هي الأكبر من نوعها في تاريخ الهواتف الذكية من شركة "هونر" (Honor)؛ وأماطت التسريبات لعام 2026 اللثام عن استعداد الشركة الصينية لطرح هاتف رائد قادم مدعوم ببطارية ضخمة وخرافية تصل سعتها إلى 14000 مللي أمبير، مستهدفة إعادة هندسة معايير الطاقة وصياغة بيئة تشغيل مستدامة تقضي تماماً على أزمة نفاد الشحن اللاسلكي لدى المستخدمين والمحترفين.

تكامل كيميائي مستحدث

تستهدف المعمارية الهندسية لشركة هونر الاستعانة بـتقنيات كربون السيليكون المتطورة لتكثيف الطاقة داخل شاسيه نحيف.

 وتمنح هذه الترقية العتادية لعام 2026 طاقة تشغيلية مستقرة تضمن استمرار الهاتف في العمل بكفاءة استجابة مذهلة تصل إلى نسبة 100% لعدة أيام من الاستخدام الشاق المتواصل، ما يشكل حلاً راديكالياً ينهي فخ التضحية بسماكة الهيكل والمظهر الخارجي من أجل اقتناء بطارية عملاقة.

أتمتة بروتوكولات التبريد لحماية اللوحة الأم 

تمنح هونر هاتفها المنتظر خط دفاع برمجياً فائق الذكاء لتنظيم تدفق الطاقة والأحمال الحسابية الموزعة أثناء الشحن السريع.

 وحرص مبرمجو الشفرات على تهيئة خوارزميات صامتة تتولى أتمتة فرز الجهد الكهربائي وخفض دفق التيار في أجزاء من الثانية، ما يحمي المعالج والقطع الداخلية من السخونة المفرطة اللحظية، ويصون خلايا الطاقة كيميائياً وفنياً ضد أي نزيف حراري مباغت ناتج عن السعة الضخمة.

انفراجة إنتاجية ممتازة 

تفتح السعة الاستثنائية للبطارية القادمة آفاقاً استهلاكية وتسويقية بالغة الأهمية يتابعها مراجعو الهاردوير وقطاع التجزئة في مصر لعام 2026؛ ويرى خبراء الاتصالات محلياً أن وصول هاتف هونر بهذه السعة يمثل خياراً عبقرياً ومنظماً لفئات الشباب المستقلين وعاملي قنوات العمل الحر بمصر الذين يتطلب نشاطهم البقاء لساعات طويلة خارج المنزل لإدارة مشاريعهم الرقمية بسلاسة وبدون أي تعقيد واجهي.

يبرهن التوجه الثوري لشركة هونر بطرح بطارية سعة 14000 مللي أمبير لعام 2026 على أن حسم الصدارة في الاقتصاد الرقمي غادر فخخ الترقيات الشكلية البسيطة ليرتكز في عمق دمج العتاد القوي واستقرار السوفت وير لتسهيل وصيانة الوظائف البشرية اليومية.

ومع بدء تهيئة المصانع لخطوط الإنتاج، يستعد فضاء الاتصالات لمنعطف أدائي يؤكد أن استدامة الطاقة وحماية الأجهزة هما خط الدفاع الأول لحفظ النفوذ التسويقي عالمياً ومحلياً.

هونر Honor بطارية

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