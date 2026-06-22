قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما هو دور إبستين .. أسباب سقوط حكومة ستارمر رغم تحقيق أكبر أغلبية في القرن
هل يعود إلى 46 جنيهًا؟.. سعر الدولار يتراجع في جميع البنوك
موجة هبوط بأسعار الأسماك اليوم .. والبلطي يبدأ من 71 جنيهًا للكيلو
يحضر ولادة طفله الأول | أول رد فعل من صحيفة فرنسية بعد انتقاد دوكو
انطلقت اليوم.. 190 طالبا وافدا بالأزهر يخوضون تصفيات مسابقة "مواهب وقدرات"
بعد أنباء تزويرها | تحرك حكومي يحسم حقيقة الـ50 جنيه بدون شريط هولوجرامي
الإصابة تنهي مشوار "شلوتربيك" مع منتخب ألمانيا بكأس العالم
أمير هشام يتغنى بحسام حسن: يواصل كتابة التاريخ مع الفراعنة
القوات المسلحة تنفذ أكبر حملة ضد المتسللين وعناصر التنقيب عن الذهب في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية .. وتحذر من المساس بالأمن القومي المصري
بط المونديال .. بطتان تخطفان الأضواء من نجوم كأس العالم 2026
اقتصادية النواب : منظومة الدعم العيني كانت تشهد تسربًا كبيرًا للسلع المدعمة
صرف تعويضات | لجنة من التضامن تصل موقع حريق مصنع الكيماويات بأبو زعبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بسعر منافس ومناسب .. هونر تكشف عن هاتف Honor 600 Smart 5G الجديد

مواصفات وميزات هاتف Honor 600 Smart 5G
مواصفات وميزات هاتف Honor 600 Smart 5G
لمياء الياسين

تعود Honor الآن بهاتف جديد من سلسلة 600 وهو Honor 600 Smart 5G، بعد الكشف عن هواتف Honor 600 Lite و Honor 600 و Honor 600 Pro للأسواق العالمية.

 يُصنف هذا الجهاز كخيار اقتصادي، ويركز على عمر البطارية الطويل، والمتانة، وشاشة كبيرة. كما يُعدّ من بين الهواتف الذكية ذات البطاريات الأكبر في سلسلة Honor 600 المتوفرة خارج الصين.

مواصفات وميزات هاتف Honor 600 Smart 5G
 

 

يتميز هاتف Honor 600 Smart 5G بشاشة LCD كبيرة بحجم 6.87 بوصة بدقة HD+ تبلغ 1592 × 720 بكسل وسطوع يصل إلى 1020 شمعة. وهو أول هاتف ذكي في العالم مزود بمعالج Snapdragon 4 من الجيل الرابع . ويأتي هذا المعالج مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت. كما يوفر Honor تقنية RAM Turbo التي تتيح تخصيص مساحة تخزين إضافية كذاكرة افتراضية.


من أبرز مميزات الجهاز بطاريته الضخمة بسعة 7700 مللي أمبير، وهي أكبر من بطاريات هاتفي Honor 600 و 600 Pro بسعة 7000 مللي أمبير. تدعم البطارية الشحن السريع بقوة 45 واط، ويُزعم أنها توفر ما يصل إلى 28 ساعة من بث الفيديو، وما يصل إلى 93 ساعة من الاستخدام بشحنة واحدة في ظروف معينة.

ميزات هاتف  Honor 600 Smart 5G
يعمل الهاتف بنظام أندرويد 16 مع واجهة MagicOS 10.0. وهو مزود بكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل. تشمل الميزات الإضافية مكبرات صوت ستيريو مع وضع تعزيز الصوت بنسبة 400%، وزر ذكاء اصطناعي، ودعم فتح القفل بالوجه، ومنفذ USB من النوع C.


فيما يتعلق بالمتانة، يتميز هاتف Honor 600 Smart 5G بمقاومة للغبار ورذاذ الماء وفقًا لمعيار IP64، وحماية معتمدة من SGS ضد السقوط. وتؤكد Honor أن الهاتف يتحمل السقوط من ارتفاع يصل إلى 2.5 متر، ويمكنه البقاء تحت الماء على عمق يصل إلى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.

سعر وتوافر هاتف Honor 600 Smart 5G


أُعلن عن هاتف Honor 600 Smart 5G بإصدار واحد فقط، بذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت. ويبلغ سعره في فرنسا 219 يورو (حوالي 250 دولارًا أمريكيًا). يتوفر الهاتف بلونين: الفضي والأسود. ومن المتوقع طرحه للبيع في أوروبا في وقت لاحق من هذا الشهر.

هواتف Honor 600 Lite ذاكرة وصول عشوائي عمر البطارية هاتف ذكي الجيل الرابع بث الفيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ32؟.. جميع السيناريوهات قبل مواجهة إيران

سعر الذهب

1700 جنيه.. سعر الذهب يواصل الهبوط وعيار 21 يسجل خسارة كبيرة من القمة

منتخب مصر

بعد ثلاثية نيوزيلندا.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ32

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين

محافظ البحيرة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة لعام 2025-2026

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 بعد الفوز على نيوزيلندا

إبراهيم حسن

لأسباب أمنية.. إبراهيم حسن يكشف سبب عودة المنتخب إلى سبوكين قبل لقاء إيران

صورة من الحادث

القبض على قائد السيارة الملاكي في حادث البايكرز بالإسكندرية

ترشيحاتنا

الدكتور سلامة جمعة داود

بعد غدٍ الأربعاء.. جامعة الأزهر تكرم رؤساءها السابقين والفائزين بجائزة التميز العلمي

الأوقاف تواصل فعاليات برنامج المساجد المحورية بـ3588 مسجدًا وتناقش خطورة الغش في الامتحانات وأثره على المجتمع

الأوقاف تواصل فعاليات برنامج المساجد المحورية بـ3588 مسجدًا وتناقش خطورة الغش في الامتحانات

رئيس جامعة الأزهر يتابع سير الاختبارات الإلكترونية لطالبات طب بنات بالقاهرة

رئيس جامعة الأزهر يتابع سير الاختبارات الإلكترونية لطالبات طب بنات بالقاهرة

بالصور

انتعاش مع كل ملعقة.. طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل

طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود
طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود
طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود

منذ 5 سنوات لم يجلس دقيقة واحدة.. قصة راهب هندي نذر الوقوف 12 عاما كاملة والطب يحذر

يواصل راهب هندي الوقوف بشكل متواصل منذ خمس سنوات كاملة دون أن
يواصل راهب هندي الوقوف بشكل متواصل منذ خمس سنوات كاملة دون أن
يواصل راهب هندي الوقوف بشكل متواصل منذ خمس سنوات كاملة دون أن

القوات المسلحة: القيام بحملات مكبرة ضد العناصر الإجرامية والتنقيب غير المشروع عن الذهب في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية

القوات المسلحة
القوات المسلحة
القوات المسلحة

تفاصيل حلقة عزيز الشافعي مع صاحبة السعادة قبل عرضها | صور

صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
صاحبة السعادة

فيديو

بط المونديال  

بط المونديال .. بطتان تخطفان الأضواء من نجوم كأس العالم 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

المزيد