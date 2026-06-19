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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وحش البطارية.. هونر تكشف عن Honor 600 Smart 5G بسعر اقتصادي

Honor 600 Smart 5G
Honor 600 Smart 5G
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة هونر Honor، عن هاتفها الجديد Honor 600 Smart 5G ضمن سلسلة Honor 600 الموجهة للأسواق العالمية، وذلك بعد إطلاق هواتف Honor 600 Lite وHonor 600 وHonor 600 Pro. 

ويستهدف الهاتف الفئة الاقتصادية، مع التركيز على عمر البطارية الطويل والمتانة والشاشة الكبيرة، كما يعد من بين أكبر هواتف سلسلة هونر 600 من حيث سعة البطارية خارج السوق الصينية.

مواصفات Honor 600 Smart 5G

يتميز هاتف Honor 600 Smart 5G، بشاشة من نوع LCD بقياس 6.87 بوصة بدقة +HD تبلغ 1592 × 720 بكسل، مع سطوع يصل إلى 1020 شمعة، ما يوفر تجربة مشاهدة جيدة في مختلف ظروف الإضاءة.

ويعد Honor 600 Smart 5G أول هاتف ذكي في العالم يعمل بمعالج Snapdragon 4 Gen 4 الجديد من كوالكوم، إلى جانب 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية رام و128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية. 

كما يدعم تقنية RAM Turbo التي تسمح بتحويل جزء من مساحة التخزين إلى ذاكرة افتراضية لتعزيز الأداء.

Honor 600 Smart 5G

وتعد البطارية أبرز نقاط قوة الهاتف، حيث زودته هونر ببطارية ضخمة بسعة 7700 مللي أمبير في الساعة، متفوقة بذلك على بطاريات هواتف Honor 600 وHonor 600 Pro التي تبلغ سعتها 7000 مللي أمبير. 

وتدعم البطارية الشحن السريع بقدرة 45 وات، مع وعود بتشغيل يصل إلى 28 ساعة من بث الفيديو أو حتى 93 ساعة من الاستخدام في بعض السيناريوهات.

ويعمل الهاتف بنظام Android 16 مع واجهة هونر MagicOS 10.0، ويضم كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل، وأخرى أمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

كما يضم هاتف Honor 600 Smart 5G، مجموعة من المزايا الإضافية، أبرزها مكبرات صوت ستيريو مع وضعية تعزيز الصوت بنسبة تصل إلى 400%، وزر مخصص للذكاء الاصطناعي، ودعم فتح القفل عبر التعرف على الوجه، ومنفذ USB Type-C.

وفي جانب المتانة، حصل الهاتف على معيار IP64 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء، إضافة إلى شهادة SGS للحماية من السقوط، وتؤكد هونر أن الجهاز قادر على تحمل السقوط من ارتفاع يصل إلى 2.5 متر، كما يمكنه الصمود تحت الماء حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.

سعر Honor 600 Smart 5G

يتوافر هاتف Honor 600 Smart 5G، بنسخة واحدة تضم 4 جيجابايت رام و128 جيجابايت تخزين، بسعر 219 يورو (نحو 250 دولارا) للبيع في السوق الفرنسية، ويطرح الهاتف باللونين الفضي والأسود.

Honor 600 Smart 5G هونر سعر هونر 600

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