الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بطارية ضخمة تكسر التوقعات.. هونر تطلق هاتف الألعاب Win Turbo

لمياء الياسين

أطلقت شركة Honor هاتف الألعاب WIN Turbo في السوق الصينية بتصميم جديد وميزات مثيرة للاهتمام، حيث يتميز الهاتف بستة أسباب رئيسية ستدفعك لشرائه فور طرحه في الأسواق.

أُطلق هاتف WIN Turbo كعضو جديد في عائلة هواتف Honor المخصصة للألعاب، وهو متوفر بثلاثة ألوان هما الأبيض ، والأزرق ، والأسود .

ويتميز هاتف Honor WIN Turbo بتصميم واضح وعادي، فهو يتبع إطار كاميرا سلسلة WIN الأصلية في الخلف، مع عدستين فقط مرتبة عمودياً وهيكل يشبه حبة الدواء مع مستشعر تصوير صغير وفلاش LED.

يأتي الجهاز بشاشة AMOLED مقاس 6.79 بوصة بدقة 2640 × 1200 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، و1.07 مليار لون، ونطاق ألوان DCI-P3، وتقنية AI True Color Display، وسطوع يصل إلى 8000 شمعة/م²

على الجانب الآخر يأتي الهاتف بأبعاد 162.1 مم × 76.3 مم × 7.98 مم أما وزن الجهاز فهو يأتي  216 جرام (بما في ذلك البطارية)

مواصفات هاتف WIN Turbo

يُزوّد ​​هاتف WIN Turbo بشريحة Dimensity 8500 Racing Edition التي تُعزز أداءه في الألعاب. وهي عبارة عن معالج ثماني النواة للأجهزة المحمولة، ويأتي بالمواصفات التالية:

معالج واحد Cortex-A725 بسرعة 3.4 جيجاهرتز
3 معالجات Cortex-A725 بسرعة 3.2 جيجاهرتز
4 معالجات Cortex-A725 بسرعة 2.2 جيجاهرتز

ويعمل الهاتف بنظام MagicOS 10 ، المبني على نظام Android 16. ويحتوي على هوائي Honor Hongyan سداسي الأجنحة وبتصميم هوائي مزدوج المسار متوازي مع وحدة إشارة. وبذلك، نحصل على تحسين للإشارة بنسبة 200% مع تحسين أداء شبكة Wi-Fi الضعيفة بنسبة 70%. كما يدعم تحديد المواقع بدقة أكبر.

يأتي الهاتف مزوداً بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة بزاوية واسعة للغاية بدقة 5 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي.

ميزات هاتف WIN Turbo

وزودت Honor معالجها بنظام تبريد قوي، يتميز بأداء محسّن بنسبة 90% بفضل الجرافيت الجديد، و20% بفضل نظام التبريد بالتفريغ ثنائي المضخة. إضافةً إلى ذلك، يساهم النقش بالليزر لزيادة خاصية امتصاص الماء في خفض درجة حرارة المعالج بمقدار درجة مئوية واحدة.

وتشمل القدرات الأخرى تصنيفات IP69K، ودعم لمدة 18 يومًا لأمطار خفيفة، ومقاومة للماء حتى عمق 6 أمتار، ومقاومة للماء بدرجة حرارة عالية تصل إلى 85 درجة مئوية، ومقاومة للماء لمدة 20 دقيقة 10000 مرة، ووضع الذكاء الاصطناعي الخارجي، وميزة مكافحة الاحتيال عبر المكالمات بالذكاء الاصطناعي، والعديد من وظائف YOYO.

يأتي الجهاز ببطارية ليثيوم أيون سعة 10000 مللي أمبير مع شحن سلكي بقوة 80 واط وشحن عكسي سلكي بقوة 27 واط. كما يدعم تقنية الفصل التي تتيح لك الاستمتاع بالشحن واللعب في آن واحد. 

أما سعر هاتف Honor WIN Turbo فهو ياتي بسعة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت هو 2699 يوان، ويتوفر إصدار 12 جيجابايت + 512 جيجابايت بسعر 2999 يوان، ويبلغ سعر طراز 16 جيجابايت + 512 جيجابايت 3599 يوان.

طالبات مدينة الأزهر الجامعية تستغيث من انتشار الكلاب الضالة.. صور

رئيس جامعة الأزهر يتابع امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

طريقة عمل الكشك الأصلى

بسعر 39 ألف جنيه.. مى عز الدين تثير الجدل بفستان أنيق

نسخة من والدتها.. ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت

