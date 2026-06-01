جيش الاحتلال يعلن مقـ..تل 26 ضابطا وجنديا وإصابة 1180 آخرين في لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقـ..تل 26 ضابطا وجنديا وإصابة 1180 آخرين منذ تجدد القتال في جنوب لبنان مطلع مارس الماضي .

وأشار جيش الاحتلال، في بيان نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" ، في نبأ عاجل، الى إصابة 137 ضابطا وجنديا في معارك جنوب لبنان خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضح أن 69 ضابطا وجنديا إصابتهم خطيرة و 134 آخرين إصابتهم متوسطة جراء العمليات بجنوب لبنان.

وتابع أن 13 جنديًا من الجيش الإسرائيلي، ومتعاقدا مدنيا واحدا قُتـ.لوا في هجمات حزب الله في جنوب لبنان خلال فترة وقف إطلاق النار الهش الذي بدأ في 16 أبريل الماضي، بينما قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 900 عنصر من حزب الله خلال تلك الفترة.

كان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق اليوم مقـ.تل جندي وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم شنته طائرة مسيرة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان الليلة الماضية .