تحت الـ 5800 جنيه.. مفاجئة في سعر جرام الذهب عيار 18

يتابع المواطنون أسعار الذهب بشكل يومي باعتبار أن المعدن الأصفر هو الملاذ الآمن للمستثمرين في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية.

شهد سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية تراجعًا ملحوظاً من مستوى 6950 جنيهًا للجرام في بداية مايو إلى 6765 جنيهًا أمس بخسائر بتقارب ال 200 جنيه.

أسعار الذهب اليوم



سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين 1-6-2026 كالآتي..

وصل سعر الذهب عيار 24 لنحو 7731 جنيهًا.

وبلغ سعر الذهب عيار 22 نحو 7087 جنيهًا.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو6765 جنيهًا.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 ليصل 5799 جنيهًا.

كما بلغ سعر الذهب عيار 14 4510 جنيهات.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 54120 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

تراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.74% إلى نحو 4509 دولارًا للأونصة.