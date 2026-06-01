بورصة عمان تبدأ الأسبوع بتداول 20 مليون دينار وارتفاع مؤشرها 0.19%

بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان خلال جلسة اليوم "الاثنين"، نحو 20.4 مليون دينار، ما يعادل تقريبًا 28.8 مليون دولار، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 7 ملايين سهم، نفذت من خلال 4471 عقدا.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم ليغلق عند مستوى 4076 نقطة، مسجلًا ارتفاعًا نسبته 0.19%.

وعلى صعيد القطاعات، صعد مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.86%، كما ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.10%، في حين تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.11%.

وبالمقارنة مع إغلاقات الجلسة السابقة، والتي شملت 95 شركة، أظهرت البيانات ارتفاع أسعار أسهم 38 شركة، مقابل تراجع 34 شركة، فيما استقرت بقية الشركات دون تغيير يذكر.