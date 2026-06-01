أحدث عروض ساوث ميد لمجموعة طلعت مصطفى.. مقدم 1.5 % وتقسيط حتى 15 عاما لأول مرة في الساحل الشمالي| فيديو

كشفت مجموعة طلعت مصطفى، عن أحدث تطورات الأعمال الإنشائية بمشروع "ساوث ميد"، حيث تشهد أعمال التنفيذ تقدمًا متسارعًا مع بدء ظهور الملامح الرئيسية للمرحلة الأولى من المشروع الذي يمثل إحدى أكبر الوجهات السياحية والعمرانية الجاري تطويرها في منطقة البحر المتوسط.

وأظهر الفيديو الجديد الذي نشرته المجموعة حجم الإنجاز المحقق على أرض الواقع، مع تقدم أعمال تنفيذ البنية التحتية وشبكات الطرق والمرافق، إلى جانب التطورات الملحوظة في إنشاء الفيلات والوحدات السكنية المختلفة.

وأبرزت المشاهد التقدم الكبير في تنفيذ منطقة المارينا العالمية، التي تعد واحدة من أكبر مراسي اليخوت على البحر المتوسط، فضلًا عن الأعمال الجارية بالشاطئ العالمي للمشروع، الذي تتم إدارته وفق أعلى المعايير الدولية، بما يعكس الرؤية التي تستهدف تحويل "ساوث ميد" إلى وجهة سياحية عالمية متكاملة تعمل طوال العام.

وكشفت المشاهد المصورة عن حجم الحشد الإنشائي بالمشروع، مع انتشار مئات المعدات الثقيلة وآلاف المهندسين والفنيين والعمال في مواقع التنفيذ المختلفة، بالتوازي مع العمل في عدد كبير من مكونات المشروع في وقت واحد، بما يشمل شبكات الطرق والمرافق والبنية التحتية والوحدات السكنية والمناطق الخدمية والترفيهية، وتعكس هذه المشاهد حجم الاستثمارات الضخمة التي تضخها المجموعة بالمشروع وسرعة وتيرة التنفيذ التي تستهدف تحقيق معدلات إنجاز مرتفعة وفق الجداول الزمنية المحددة.

ويتزامن التقدم المتسارع في الأعمال الإنشائية مع إطلاق مجموعة طلعت مصطفى حملة دعائية وتسويقية جديدة لمشروع "ساوث ميد" بمشاركة النجم العالمي الشاب خالد والفنانة جنى عمرو دياب، من خلال أغنية تم تقديمها بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية، في رسالة تعكس الطبيعة الدولية للمشروع وقاعدة عملاء المجموعة التي تضم أكثر من 65 جنسية من مختلف أنحاء العالم.

وتضمنت الحملة مشاهد استعرضت أبرز المقومات الفريدة التي يتمتع بها المشروع، حيث تنقلت بين الشواطئ الممتدة واللاجونز الكريستالية المحاطة بالمساحات الخضراء، والإطلالات البانورامية المفتوحة على البحر المتوسط، إلى جانب الفيلات والشاليهات الفاخرة والمارينا العالمية لليخوت ومناطق الترفيه والتسوق الراقية، بما يجسد رؤية المشروع كوجهة عالمية جديدة للحياة والسياحة والاستثمار على ساحل البحر المتوسط.

ويعد اختيار الشاب خالد وجنى عمرو دياب للحملة امتدادًا لاستراتيجية المجموعة في مخاطبة شرائح متنوعة من العملاء داخل مصر وخارجها، حيث يجمع الإعلان بين الطابع العالمي الذي يمثله الشاب خالد بجماهيريته الواسعة في الأسواق العربية والأوروبية وشمال أفريقيا، وبين الحضور الشبابي العصري الذي تمثله جنى دياب، بما يعزز من وصول الرسالة التسويقية إلى مختلف الفئات والأجيال والأسواق المستهدفة.

وتزامن إطلاق الحملة مع طرح تسويقي جديد داخل مشروع "ساوث ميد"، يتضمن عددًا محدودًا من الشاليهات كاملة التشطيب بمقدم حجز يبدأ من 1.5% فقط وأنظمة سداد تمتد حتى 15 عامًا لأول مرة في الساحل الشمالي ، في أطول فترة تقسيط تشهدها السوق العقارية المصرية، بما يفتح المجال أمام شريحة أوسع من العملاء للاستثمار والتملك داخل واحدة من أبرز الوجهات الساحلية في المنطقة.

ويقام مشروع "ساوث ميد" على مساحة 23 مليون متر مربع باستثمارات تقترب من تريليون جنيه، فيما تصل مبيعاته المتوقعة إلى نحو 1.6 تريليون جنيه، بما يعادل نحو 35 مليار دولار، ليصبح أحد أكبر المشروعات العقارية والسياحية الجاري تطويرها في الشرق الأوسط.

ويعيد المشروع تعريف مفهوم الحياة الساحلية من خلال شواطئ تمتد لنحو 115 كيلومترًا، وشبكة ضخمة من البحيرات الصناعية "اللاجونز" الصالحة للسباحة، إضافة إلى أكثر من 60 ألف وحدة سكنية تتمتع بإطلالات بانورامية على البحر واللاجونز وملاعب الجولف، فضلًا عن 20 منطقة سكنية مغلقة توفر أعلى مستويات الخصوصية والرفاهية.

ويضم المشروع "MED Marina"، إحدى أكبر مراسي اليخوت على البحر المتوسط، والمصممة وفق أحدث المعايير العالمية لاستقبال نحو 400 يخت، إلى جانب ممشى "بروموناد" الترفيهي بطول 2.5 كيلومتر، والذي سيضم أشهر العلامات التجارية والمطاعم والكافيهات العالمية، فضلًا عن مدينة ألعاب ترفيهية تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وفنادق ومنتجعات تديرها كبرى العلامات الفندقية العالمية، وملعب جولف عالمي صُمم لاستضافة البطولات الدولية.

ويواصل "ساوث ميد" ترسيخ مكانته كأحد أبرز المشروعات التي تعيد رسم خريطة الساحل الشمالي المصري، في إطار رؤية مجموعة طلعت مصطفى لإنشاء وجهة عالمية متكاملة للحياة والسياحة والاستثمار، قادرة على جذب الزوار والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم على مدار العام، وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة الدولية.