الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تراجع مفاجئ للدولار الآن مقابل الجنيه في أول يوم عمل للبنوك

رانيا أيمن

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الاثنين 1 يونيو 2026 بالتزامن مع عودة البنوك للعمل عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك حيث هبط الدولار دون مستوى 52 جنيهًا ليسجل في بعض البنوك نحو 51.87 جنيه للشراء وسط متابعة واسعة لتحركات سوق الصرف خلال أول يوم عمل رسمي بعد العطلة.

وجاء تراجع الدولار مقارنة بمستويات ما قبل إجازة العيد حيث سجل يوم الاثنين 25 مايو في عدد من البنوك الكبرى نحو 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع ليفقد اليوم ما يتراوح بين 26 و36 قرشًا تقريبًا في عدد من البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار في البنك الأهلي 
 

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك قناة السويس نحو 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع متراجعًا بنحو 26 قرشًا مقارنة بأسعار ما قبل الإجازة.

سعر الدولار مقابل الجنيه

كما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 51.92 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع.

بينما بلغ في بنك QNB الأهلي نحو 51.96 جنيه للشراء و52.06 جنيه للبيع.

وفي بنك HSBC سجل الدولار 51.97 جنيه للشراء و52.06 جنيه للبيع.

بينما سجل في البنك المركزي المصري نحو 51.93 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك البركة وبنك الكويت الوطني NBK نحو 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع.

في حين سجل كريدي أجريكول أقل سعر للدولار عند 51.87 جنيه للشراء و51.97 جنيه للبيع.

ويأتي تراجع الدولار بالتزامن مع هدوء نسبي في سوق الصرف واستقرار المعروض من العملات الأجنبية داخل البنوك بعد انتهاء عطلة العيد وسط ترقب الأسواق لتحركات أسعار العملات خلال الأيام المقبلة.

sعر الدولار اليوم

