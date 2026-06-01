تراجع الأخضر… سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري رسميا في البنك المركزي بقيمة 1.33 جنيه في منتصف تعاملات اليوم ليسجل 52.36 جنيه مقارنة 53.69 جنيه سعر الدولار في 1 مايو 2026 .

سعر الدولار في البنوك

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي لنحو:

52.29 جنيه للشراء.

52.39 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية الدولية نحو:

52.28 جنيه للشراء.

52.28 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان لنحو:

52.27 جنيه للشراء.

52.27 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي نحو:

52.25 جنيه للشراء.

52.29 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار شراء وبيعا في بنوك نكست، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، مصر والأهلي نحو:

52.23 جنيه للشراء.

52.33 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنوك بيت التمويل الكويتي، أبوظبي الاول والبركة نحو:

52.20 جنيه للشراء.

52.30 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري، HSBC نحو :

52.18 جنيه للشراء.

52.28 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الكويت الوطني لنحو:

52.15 جنيه للشراء.

52.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي نحو :

52.13 جنيه للشراء.

52.23 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو :

52.22 جنيه للشراء.

52.36 جنبه للبيع.

متوسط سعر الدولار في مصر

52.27 جنيه

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم

52.23 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار في البنوك

52.30 جنيه.