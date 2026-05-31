يستعرض موقع"صدى البلد" سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 31 مايو 2026، أخر أيام إجازة عيد الأضحي المبارك وفقا لآخر تحديثات للبنوك القطاع العام والخاص في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي:

52.29 جنيه للشراء.

52.39 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية الدولية:

52.28 جنيه للشراء.

52.28 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان إلى:

52.27 جنيه للشراء.

52.27 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي:

52.25 جنيه للشراء.

52.29 جنيه للبيع.

وتساوي سعر الدولار في بنوك نكست، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، مصر والأهلي ليصل إلي:

52.23 جنيه للشراء.

52.33 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي ليسجل:

52.22 جنيه للشراء.

52.36 جنبه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنوك بيت التمويل الكويتي، أبوظبي الاول والبركة:

52.20 جنيه للشراء.

52.30 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري، HSBC إلى:

52.18 جنيه للشراء.

52.28 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الكويت الوطني:

52.15 جنيه للشراء.

52.25 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي:

52.13 جنيه للشراء.

52.23 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم

52.23 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار في البنوك

52.30 جنيه.

متوسط سعر الدولار في مصر

52.27 جنيه

إجازة رسمية

واليوم آخر أيام إجازة عيد الأضحي المبارك، التي امتدت من يوم الثلاثاء 26 مايو 2026 حتي اليوم الأحد، على أن يُستأنف العمل صباح يوم غدا الاثنين الموافق 1 يونيو 2026.