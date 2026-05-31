نجل ضحية زوجها في طوخ: صحيت من النوم أختي قالتلي أمك ماتت

كشف نجل الزوجة المقتولة على يد زوجها في قرية أجهور الكبرى التابعة لمركز طوخ في محافظة القليوبية، تفاصيل جديدة عن الواقعة.

وقال نجل المجني عليها: “نمت وصحيت لقيت أختي بتقولي أمك ماتت.. وبعدها لقيت ناس كتير.. أنا مشوفتش اللي حصل ولا شوفت أمي بعد ما ماتت”.. مشيرا إلى أنه “لم يكن هناك أي خلاف بين ماما وبابا.. وكانوا كويسين إمبارح”.

القصة الكاملة

تفاصيل الواقعة، تعود إلى بلاغ ورد للأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية، بمقتل ربة منزل داخل قرية أجهور الكبرى التابعة لدائرة مركز طوخ.

وسرعان ما انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ؛ وذلك لإجراء التحريات والمعاينات اللازمة، فضلًا عن نقل جثة المجني عليها إلى المستشفى.

وبعد الانتقال والفحص، تبين مقتل ربة منزل تدعى إيمان - 44 عامًا، على يد زوجها الذي أقدم على تسديد طعنات متفرقة لها في أنحاء الجسد بواسطة سلاح أبيض، ما أسفر ذلك عن وفاتها.

وتوصلت التحريات إلى نشوب خلافات أسرية بين ربة المنزل المجني عليها وزوجها، ما دفع الأخير للتعدي عليها بواسطة سلاح أبيض وقتلها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإسناد التحقيقات للجهات المختصة.