نتيجة صفوف النقل|حجب درجات طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات وتحويلهم لمدارس عربي

أعلنت المدارس الرسمية عبر صفحاتها على فيس بوك ، أنه سيتم حجب نتيجة صفوف النقل 2026 ، للطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية ، وبعد ذلك سيتم نقلهم فورا الي اقرب مدرسة حكومية طبقا للتعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم .

إعداد كشوف بأسماء الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية المتأخرة وإرسالها للشؤون القانونية

حيث يتم إعداد كشوف بأسماء الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية المتأخرة ، لإرسالها للشؤون القانونية بالإدارات التعليمية ، ليتم التحويل الإجباري للطالب من المدارس اللغات إلى مدارس "الحكومة العربي" مع بداية العام الجديد.

وبحسب قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني :على طلاب المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات ، سداد قيمة المصروفات الدراسية ، والتي تشمل ثمن كافة الكتب المشتراه من الوزارة ، بالإضافة إلى كتب المستوى الرفيع ومقابل الخدمات وسائر الرسوم المقررة ، وكذا مقابل الانتفاع بالاجهزة والمعدات الإضافية التي تسلم لهم ان وجدت ، على أن تحدد قيمة المبالغ المستحقة عنها بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : في حال عدم سداد المصروفات ينقل الطالب من نظام المدارس الرسمية للغات أو المدارس الرسمية المتميزة للغات إلى الصف المناظر بنظام المدارس التي تدرس المناهج العربية

وكانت قد حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل بشأن سداد مصروفات المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات مؤكدة ما يلي :