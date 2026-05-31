السعودية: استئناف إصدار تأشيرات العمرة اعتبارا من اليوم عبر تطبيق نسك

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم /الأحد/ استئناف خدمات إصدار تأشيرات العمرة ودخول المعتمرين اعتبارا من اليوم عبر تطبيق "نسك".

وقالت الوزارة، :"إن دخول المعتمرين إلى المملكة سيكون وفقا لتقويم موسم العمرة، على أن يبدأ من غد /الاثنين/ دخول المعتمرين إلى مكة المكرمة مع إمكانية إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق "نسك"، وفقا لما أوردته قناة "الإخبارية السعودية".

وأضافت أن الأول من شهر شوال من العام الهجري المقبل هو أخر موعد لإصدار تأشيرات العمرة، بينما سيكون الـ15 من شوال هو أخر موعد لدخول المعتمرين إلى المملكة.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد بدأت استعداداتها للموسم الجديد منذ وقت مبكر، من خلال تنظيم منتدى العمرة والزيارة 2026، إلى جانب عقد ورش عمل ولقاءات تحضيرية مع شركات العمرة والوكلاء الخارجيين، لمناقشة الدروس المستفادة من الموسم الماضي وتعزيز الجاهزية التشغيلية للموسم الحالي.