برواتب تصل 20 ألف جنيه .. توافر 18 فرصة عمل في السويس | تفاصيل

في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب ودعم التشغيل بالمناطق الصناعية، أعلنت وزارة العمل بالتنسيق بين الإدارة العامة للتشغيل ومديرية عمل السويس، عن توفير 18 فرصة عمل جديدة بإحدى شركات المنتجات الكهربائية والألياف الضوئية، الواقعة بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة (القطاع الثالث – عتاقة).
الوظائف المطلوبة والمزايا المادية:
- مهندس كهرباء 2 15,000 - 20,000 جنيه
- أخصائي لوجيستيك 3 10,000 جنيه
- أخصائي تجاري 3 10,000 جنيه
- عامل إنتاج 10 8,500 جنيه
شروط التقديم:
- المؤهل الدراسي: مؤهل عالٍ أو متوسط (حسب طبيعة وتخصص الوظيفة).
- السن: ألا يتجاوز السن من 20 إلى 25 عاماً.
- الخبرة: خبرة عملية تتراوح بين سنة وسنتين.
طريقة التقديم والتواصل:
وتتيح الوزارة التقديم إلكترونياً لضمان سرعة وسهولة الإجراءات:
للتقديم: يُرجى إرسال السيرة الذاتية (CV) عبر البريد الإلكتروني: [email protected]
وللاستفسار والتواصل: يمكنكم الاتصال على الرقم التالي: 01115900929
وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على دور وزارة العمل في فتح آفاق جديدة للشباب ودعم المشروعات الصناعية الكبرى بالكوادر الوطنية المؤهلة.
185 فرصة عمل بمجالات مختلفة للشباب
وكانت أعلنت وزارة العمل، بالتنسيق مع مديرية عمل بورسعيد والشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) بالمنطقة الاقتصادية شرق بورسعيد، عن توفر 185 فرصة عمل بمجالات مختلفة للشباب، وذلك في إطار جهود الدولة لتشغيل الخريجين وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
أوضح الإعلان أن التخصصات المطلوبة تشمل، 30 فني دهان دوكو، 30 فني كهرباء، 30 فني إصلاح معجون، 30 فني جودة (كهرباء – لحام دهانات)، 30 فني اختبارات ميكانيكية، 15 فني رمالة، 20 من ذوي الهمم (من الجنسين).
77 فرصة عمل جديدة
كما أعلنت وزارة العمل، بالتنسيق مع مديرية عمل بورسعيد وشركة "كابسي للدهانات"، عن توفير 77 فرصة عمل جديدة للشباب في مجالات وتخصصات مختلفة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل لائقة ومواجهة البطالة.
وأوضحت الوزارة أن الرواتب: تبدأ من 8500 جنيه مصري، ويشترط ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما تُجرى المقابلات الشخصية يومياً بمقر الشركة الكائن في المنطقة الصناعية جنوب الرسوة، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهرا.