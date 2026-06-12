نقوش صخرية تحكي الماضي .. عبارة نادرة عن عمر بن الخطاب تثير اهتمام الباحثين

أعلنت هيئة التراث السعودية توثيق 1774 أثراً جديداً في عدد من المواقع بمحافظة المهد بمنطقة المدينة المنورة، وذلك بعد استكمال موسمين من أعمال المسح الأثري.

ومن أبرز الشواهد التي جرى رصدها نقش صخري نادر يحمل عبارة: «الله ولي عمر بن الخطاب في الدنيا والآخرة»، ما أثار اهتمام الباحثين والمتخصصين بالتاريخ الإسلامي المبكر.

كما كشفت أعمال المسح عن منشآت حجرية وآبار ومعالم مرتبطة بحركة القوافل التجارية القديمة.

وأكدت الهيئة أن النتائج تعزز أهمية المنطقة تاريخياً وحضارياً، فيما أشار مختصون إلى أن خصائص الخط الحجازي المستخدم في النقش تدعم نسبته إلى المراحل المبكرة من الحضارة الإسلامية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.