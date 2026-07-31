تمرد داخل الجيش الإسرائيلي.. جنود من لواء جفعاتي يغادرون قاعدة عسكرية ويرفضون أوامر قادتهم

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع تمرد داخل كتيبة "صابر" التابعة للواء جفعاتي، بعدما غادر عشرات الجنود قاعدتهم العسكرية دون إذن، احتجاجا على قرار قيادة الكتيبة إزالة رموز ولافتات خاصة بالمقاتلين داخل المعسكر.



وذكرت التقارير أن قائد الكتيبة قرر إزالة وتدمير تلك الرموز، التي اعتبرها مخالفة للوائح العسكرية، الأمر الذي أثار غضب عدد من الجنود ودفعهم إلى مغادرة القاعدة بشكل جماعي، قبل أن يعود معظمهم لاحقًا، باستثناء فصيلة واحدة.



وبحسب موقع "واللا" الإسرائيلي، فإن قيادة الجيش فتحت تحقيقًا في ملابسات الحادث، فيما بدأت إجراءات تأديبية بحق الجنود الذين شاركوا في الواقعة، على أن يخضع من قادوا عملية المغادرة لمحاكمات عسكرية.



وأشار التقرير إلى أن قائد لواء جفعاتي، العميد نتانيل شامكا، وصف ما جرى بأنه "حادث خطير لا مكان له في الجيش"، مؤكدًا أن الانضباط العسكري يمثل ركيزة أساسية، رغم تقدير القيادة للخدمة القتالية التي قدمها أفراد الكتيبة خلال الحرب.



وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن الحادث بدأ بعد قرار قائد الكتيبة إزالة لافتات مرتبطة بتقاليد داخلية بين الجنود، مؤكدًا أن مغادرة القاعدة دون تصريح تتعارض مع قيم الجيش، وأن التحقيق في الواقعة لا يزال مستمرًا.