قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فايننشال تايمز: ترامب ناقش تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل
دعاء سيد الاستغفار.. أعظم صيغة لطلب المغفرة أوصى بها النبي
245 ألف طن عبر خط الرورو بميناء دمياط.. وخطة لتحويله إلى بوابة إقليمية لتجارة الترانزيت
اتفاق مرتقب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.. تخزين السلاح مقابل الانسحاب ووقف الاغتيالات
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب الحدود بين بيرو والبرازيل
جداول امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية.. اطلع عليها الآن
دمياط للحاويات تواصل الإنجازات.. وتستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة الترانزيت
ارتفاع نسبة الرطوبة وطقس حار رطب.. بيان تفصيلي بدرجات الحرارة بمحافظات مصر
مسؤول أمريكي: إيران حاولت إفشال اتفاق غزة.. وترامب يصاب بخيبة أمل إذا رفضته إسرائيل
ترامب: الاتفاق النووي المدني مع السعودية يقترب من الاكتمال
مصدر في مجلس السلام بغزة: البدء بتسليم أسلحة الشرطة.. وتوقف جميع الأنشطة العسكرية
ترامب: لم أحسم قراري بشأن السماح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ باتريوت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء سيد الاستغفار.. أعظم صيغة لطلب المغفرة أوصى بها النبي

دعاء سيد الاستغفار
دعاء سيد الاستغفار
محمد شحتة

يحرص المسلم على الإكثار من الاستغفار طلبًا لمغفرة الله تعالى ورحمته، ويُعد دعاء سيد الاستغفار من أعظم الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما يجمعه من الإقرار بوحدانية الله، والاعتراف بنعمه، والإقرار بالذنب، وطلب العفو والمغفرة.

وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل دعاء سيد الاستغفار، وأن من قاله موقنًا به صباحًا أو مساءً ثم مات قبل أن يأتي عليه الوقت الآخر، كان من أهل الجنة، لذلك يكثر المسلمون من ترديده يوميًا طمعًا في نيل فضل الله ومغفرته.

دعاء سيد الاستغفار

عَن شَدّادِ بنِ أَوْسٍ ‏"‏أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ‏:‏ «ألاَ أَدُلّكَ عَلَى سَيّدِ الاسْتِغْفَارِ‏؟‏ اللّهُمّ أَنْتَ رَبّي لاَ إِله إلاّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأنَا عَبْدُكَ وَأنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِن شَرّ ما صَنَعْتُ وأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيّ وأعتَرِفُ بِذُنُوبِي فاغْفِرْ لِي ذُنُوبي إنّهُ لا يَغْفِرُ الذّنُوبَ إلاّ أنْتَ‏، لاَ يَقُولُهَا أحَدُكُمْ حِينَ يُمْسِي فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ إلاّ وَجَبَتْ لَهُ الجَنّةُ وَلاَ يَقُولُهَا حِينَ يُصْبِحُ فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ أنْ يُمْسِي إلاّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنّةُ‏»، رواه الترمذى، حديثٌ حَسَن.

وشرع الله -تعالى- للمسلم أن يستغفره، ويعود إليه في كلّ وقتٍ، خاصّةً في الاوقات المستحبّة الّتي تكون في ختام الأعمال الصّالحة؛ لأنها تجبر النّقص الحاصل فيها، ومنها الاستغفار عندما ينتهي المسلم من صلاته، وكاستغفاره عند أداء فريضة الحجّ، ولكن أوجب الله -تعالى- على المسلم أن يستغفر إذا ارتكب أيًّا من المعاصي، والآثام، وأفضل وقتٍ للاستغفار هو ما كان في وقت السّحر.

فضل دعاء سيد الإستغفار

وقال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن منتهى أحلام المؤمن أن يدخل الجنة؛ ولكن قد تَحُول الذنوب بين العبد وبين مراده؛ فالذنوب لا تتوقَّف، والملائكة تُحْصِي بدقَّة، وحُلم دخول الجنة يتعرَّض للخطر.

وأضاف أمين الفتوى، في تصريح له، أن رسول صلى الله عليه وسلم يحبُّ لنا الخير والنجاح، وقد عَلَّمَنا قولًا نقوله كلَّ صباح ومساء يجعلنا بإذن الله تعالى من أهل الجنة، وهو سيد الاستغفار، وروى البخاري عن شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "سَيِّدُ الاِسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ"، قَالَ: "وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ"

وأشار الى أن دعاء سيد الإستغفار الذى علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أياه هو دعاء جليل القدر كله إعترافًا بين يدى الله عز وجل بالإنكسار وطلبً أن يعاملنا الله تعالى بما هو أهله لا بما نحن اهله فهو جدير بهذه التسمية سيد الإستغفار أوله إعترافًا بالروبوبية وإكرامًا بالأولهية، فالأولهية ما يصدر منك توجهًا للمولى عز وجل والربوبية ما يربك به وينعم عليك ويقدرك، فكلما إفتقر الإنسان بين يديه ربه كلما كان مؤهلًا لتنزل العطايا والنفحات والبركات من عند رب أهل الأرض والسماء.

دعاء الاستغفار دعاء سيد الاستغفار فضل دعاء سيد الإستغفار فضل الاستغفار أدعية الاستغفار الاستغفار من الذنوب مغفرة الذنوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

93.12% الطب 92.80% للأسنان والصيدلة 91.70%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم بالأرقام

الطب 93.17% والأسنان 92.68% والهندسة 89.84%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى علمي

الطب 93.17% والأسنان 92.68% والهندسة 89.84%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026 علمي وأدبي

التوقيت الصيفي

الساعة هترجع 60 دقيقة.. انتهاء التوقيت الصيفي 2026 رسميًا منتصف ليل يوم خميس

صورة أرشيفية

لو مجموعك 53% .. كليات في انتظارك قبل انطلاق تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الجامعات 2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم

نتيجة الثانوية العامة 2026

ضحايا "فبركة" نتيجة الثانوية العامة 2026: مجاميعنا اتغيرت.. والتعليم:حذرنا الطلاب

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي: العثور على حطام "مسيرة" بحادث ميناء دمياط.. وسيكون هناك رد فعل للدولة المصرية

وزير التربية والتعليم

مصاريف المدارس التجريبية 2027 بالأرقام .. خبر عاجل لطلاب "الرسمية لغات والمتميزة"

ترشيحاتنا

أودي Q9 موديل 2027

شاهد| أودي Q9 موديل 2027 الرياضية

تحديثات الأمان الجديدة

للساعات قبل الهواتف! سامسونج تقلب الموازين وتطلق تحديثها الأمني الجديد

هل ينفد شحن هاتفك أسرع مما ترغب؟

خطوات عملية لإنقاذ بطارية هاتفك من الاستنزاف

بالصور

فستان ناعم.. ياسمين عز تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

ذكري ميلاد سعيد صالح.. محطات فنية في حياته وسر رفضه السقوط في بئر سبع

سعيد صالح
سعيد صالح
سعيد صالح

بملابس رياضية.. ميس حمدان تستعرض رشاقتها

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

فيديو

سامى مغاوري

سامي مغاوري : المسرح عشقي .. واللعبة حقق نجاحه لأنه بيعبر عن الكوميديا الحقيقية | فيديو

محمد رياض

محمد رياض : الدورة الـ19 من مهرجان المسرح الأنجح .. ولا أحب جدل التكريمات | حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

المزيد