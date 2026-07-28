قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في ذكرى رحيله.. حكاية طبيب الغلابة الذي وهب حياته لعلاج الفقراء
جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة على الحدود مع الأردن ويجري تحديد مصدر إطلاقها
ضربها في الشارع.. حبس شخص تعدى على زوجته بسلاح أبيض في الغربية
هل يمحو الاستغفار ذنوب الخلوات؟.. 4 شروط للتوبة المقبولة
محمد رمضان يوجه رسالة لـ طلاب الثانوية: مبرووك لكل حبايبي الإفراج
فلسطين تلاحق داعمي الاحتلال.. إدراج شركات دولية جديدة على لائحة الحظر
الخلاف المالي أوقف الصفقة.. آخر كواليس مفاوضات بشكتاش لضم محمد صلاح
مستشار الأمن القومي العراقي: إيران وافقت على حصر السلاح بيد الدولة
دعاء اليوم 14 صفر.. رسول الله أوصى بـ8 كلمات تجمع لك الأرزاق كلها
شبورة صباحية واضطراب بالبحر الأحمر.. خريطة درجات الحرارة والطقس المتوقع اليوم
الداخلية توفر خطى تليفون لتلقى استفسارات المتقدمين لـ كلية الشرطة
31 قطعة ذهب و47 ألف جنيه.. الأحراز المضبوطة مع محامية الإسكندرية المتهمة بقتل والدتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يمحو الاستغفار ذنوب الخلوات؟.. 4 شروط للتوبة المقبولة

هل الاستغفار يمحو الذنوب؟
هل الاستغفار يمحو الذنوب؟

هل الاستغفار يمحو الذنوب؟..  باب الرحمة مفتوح مهما خفي الذنب في خلوات النفس، حيث لا يراك أحد من البشر، قد يقع الإنسان في أخطاء يثقل بها قلبه ويشعر بسببها بالذنب والندم.

 ومع ذلك، يبقى الأمل قائمًا؛ لأن رحمة الله أوسع من كل الذنوب، والاستغفار الصادق قادر على محو ما خفي كما يمحو ما ظهر، إذا اقترن بتوبة حقيقية وعزم صادق على التغيير.

حقيقة الذنوب والإصرار عليها

أوضح علماء الشريعة أن الاستمرار في ارتكاب الذنب، حتى وإن كان صغيرًا، قد يحوله إلى أمر عظيم، لأن الإصرار يعكس تهاونًا وعدم تقدير لحرمة المعصية. لذلك، يُطلب من المسلم أن يسارع دائمًا إلى التوبة، وألا يجعل الذنب عادة متكررة دون ندم أو مراجعة للنفس.

وفي المقابل، لا ينبغي للإنسان أن يقع في اليأس، فالقنوط من رحمة الله يُعد خطأ بحد ذاته، لأن الله سبحانه فتح باب التوبة لعباده مهما عظمت ذنوبهم.

هل يغفر الله ذنوب الخلوات؟. 

نعم، يغفر الله الذنوب جميعًا، سواء كانت في العلن أو في السر، إذا تاب العبد توبة صادقة. فالمعيار ليس نوع الذنب أو مكانه، بل صدق الرجوع إلى الله، وترك المعصية، والندم على فعلها.

وقد جاء في القرآن الكريم ما يؤكد ذلك، حيث وعد الله بالمغفرة لكل من يستغفره بصدق، فقال تعالى:
«وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا».

شروط التوبة المقبولة

لكي يكون الاستغفار سببًا حقيقيًا لمحو الذنوب، لا بد من توفر شروط أساسية، وهي:

  • الإقلاع عن الذنب فورًا دون تأجيل.
  • الندم الصادق على ما مضى من تقصير.
  • العزم على عدم العودة إلى المعصية مرة أخرى.
  • رد الحقوق إلى أصحابها إن كان الذنب متعلقًا بحقوق الآخرين.

وإذا عاد الإنسان إلى الذنب مرة أخرى، فلا يُغلق باب التوبة، بل يعود مجددًا إلى الله، ويجدد توبته، فالله يقبل التوبة عن عباده مهما تكرر الخطأ.

فضل الاستغفار في تكفير الذنوب

الاستغفار من أعظم أسباب مغفرة الذنوب، وقد ورد في السنة أن من أذنب ثم تطهر وصلى ركعتين واستغفر الله، غفر الله له. وهذا يدل على أن الجمع بين العمل الصالح والاستغفار يعزز من قبول التوبة.

كما أن الإكثار من قول "أستغفر الله" مع حضور القلب، يجعل العبد قريبًا من ربه، ويمنحه طمأنينة وسكينة، ويخفف عنه ثقل الذنوب.

رسالة طمأنينة لكل مذنب

مهما كان الذنب الذي وقع فيه الإنسان، فلا يجوز الحكم عليه بالكفر أو إخراجه من الدين، فالمسلم يبقى مؤمنًا ما دام يقر بإيمانه، حتى وإن أخطأ. وقد أكد العلماء أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأن رحمة الله تشمل الجميع.

في النهاية، تظل القاعدة الأهم: لا تيأس من رحمة الله، ولا تتوقف عن الاستغفار، فكلما عدت إليه صادقًا، عاد عليك بالمغفرة والرحمة.

الاستغفار ذنوب الخلوات فضل الاستغفار في تكفير الذنوب شروط التوبة المقبولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حركة تنقلات الداخلية

رسميًا.. حركة تنقلات الداخلية 2026 كاملة بالأسماء

إجازة المولد النبوي 2026.. الموعد الرسمي وحقيقة ترحيلها

إجازة المولد النبوي 2026 .. الموعد الرسمي وحقيقة ترحيلها

نتيجة الثانوية العامة 2026

التعليم تنفي لايفات ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على تيك توك..وتحذر الطلاب

سعر الذهب اليوما

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28-7-2026.. بكام عيار 21؟

حالة الطقس غدا

موجة حارة جديدة غداً.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس لآخر يوليو

محمد صلاح

فرج عامر يصدم الجماهير بشأن مستقبل محمد صلاح

وزارة الداخلية

حركة تنقلات الشرطة 2026.. من هو مدير أمن الإسكندرية الجديد

شقق الايجار التمليكي

لا يقل عن 2000 جنيه.. شروط شقق إيجار الإسكان الاجتماعي وموعد الحجز

ترشيحاتنا

جوهر نبيل

أفضل وأنجح الشراكات.. وزير الرياضة يعلق على احتفالية رعاية الأهلي

حسين لبيب

مصطفى عبد الخالق: حسين لبيب نجح بنسبة 50%.. والزمالك كان يحتاج شخصية مرتضى

منتخب مصر للسيدات

محمد كمال: منتخب مصر للسيدات جاهز لتحدي أمم أفريقيا.. ونتعامل مع كل مباراة على حدة

بالصور

رينج روفر تفتح صفحة جديدة .. أول GT كهربائية بتصميم غير مسبوق

رينج روفر
رينج روفر
رينج روفر

طريقة عمل سموثي البطيخ.. مشروب صيفي منعش في 5 دقائق

سموثي البطيخ
سموثي البطيخ
سموثي البطيخ

فيديو

المتهمة بقتل والدتها في الاسكندرية

مشادة مع الجيران بسبب الكاميرات.. فيديو جديد لمحامية الإسكندرية المتهمة بقتل والدتها

سامح يسري

سامح يسري : السوشيال ميديا قربتني من الناس .. والمسرح يحتاج دعماً حقيقيًا | فيديو

وفاء مكي

وفاء مكي لـ صدى البلد : فيلم "الأسير" يناقش قضية تخص الوطن العربي .. واستغرق تحضيره عامين | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد