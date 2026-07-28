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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة على الحدود مع الأردن ويجري تحديد مصدر إطلاقها

أرشيفية
أرشيفية

أفادت تقارير لوسائل إعلام عبرية أن الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيرة على الحدود مع الأردن ويجري تحديد مصدر إطلاقها.

و من جهة أخرى، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات واسعة طالت عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية، تخللتها مداهمات للمنازل، واندلاع مواجهات في بعض المناطق.
ففي محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات الدوحة، وتقوع، والخضر، إلى جانب محيط مخيم الدهيشة، حيث اندلعت مواجهات وسط إطلاق قنابل الغاز، كما داهمت منزلًا خلال اقتحام بلدة تقوع، بحسب وكالة صفا للأنباء.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيتا وقرية بيت دجن وقرية تل، واعترضت مركبات وفتشتها في بيتا، قبل أن تعاود اقتحام البلدة مجددًا.

كما اقتحمت مدينة نابلس برفقة مدرعات عسكرية من حاجز دير شرف، وانتشرت في حي رفيديا، وداهمت بناية سكنية في شارع فطاير، بالتزامن مع اقتحام مخيم عسكر الجديد، كما اقتحم مستوطنون قرية عورتا جنوب شرق المدينة.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات جلبون، والسيلة الحارثية، واليامون، وداهمت منازل، بينها منازل أسرى محررين في جلبون.
 

مسيرة الجيش الإسرائيلي الأردن اقتحامات الضفة الغربية مداهمات

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