انكسار مؤقت للموجة الحارة.. خبير مناخ: انخفاض الحرارة لا يعني نهاية الصيف

شهدت أغلب محافظات الجمهورية تراجعًا نسبيًا في درجات الحرارة، بعد موجة شديدة الحرارة سيطرت على البلاد خلال الأيام الماضية، لتسود أجواء أكثر اعتدالًا على عدد من المناطق، خاصة في شمال الجمهورية.

وقال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن الانخفاض الحالي في درجات الحرارة يشمل مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وهو ما وفر أجواء أقل حرارة مقارنة بالأيام السابقة.

وأوضح أن محافظات جنوب البلاد لا تزال تتأثر بالأجواء شديدة الحرارة، نتيجة استمرار تأثير منخفض السودان الموسمي، الذي يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة في تلك المناطق.

وأشار فهيم إلى أن التحسن المؤقت في الطقس يرجع إلى تراجع نسبي في تأثير المرتفع الجوي شبه المداري، بالتزامن مع تدفق كتل هوائية أقل حرارة قادمة من شمال البلاد، إلى جانب نشاط حركة الرياح، التي ساهمت في تلطيف الأجواء، خاصة خلال فترات الليل.

وأكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن الانخفاض الحالي في درجات الحرارة لا يعني انتهاء فصل الصيف أو انكسار الموجات الحارة بشكل نهائي، وإنما يعد تحسنًا مؤقتًا، مشددًا على أهمية استمرار المواطنين والمزارعين في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.