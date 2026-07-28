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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شبورة صباحية واضطراب بالبحر الأحمر.. خريطة درجات الحرارة والطقس المتوقع اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس
تقرير أخبار البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية.. بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

تحذير من  الشبورة المائية

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.


و بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية . أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج من مترين إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية .

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية .


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى المحسوسة الصغرى
القاهرة 36 38 25
العاصمة الجديدة 37 39 24
6 أكتوبر 37 39 24
بنها 36 38 25
دمنهور 35 37 24
وادى النطرون 34 36 24
كفر الشيخ 34 37 23
بلطيم 33 36 23
المنصورة 36 38 24
الزقازيق 35 37 25
شبين الكوم 34 36 24
طنطا 33 36 24
دمياط 31 34 25
بورسعيد 33 36 26
الإسماعيلية 37 39 25
السويس 36 38 24
العريش 34 37 23
رفح 33 36 22
رأس سدر 37 39 25
نخل 36 38 24
كاترين 33 35 20
الطور 34 37 27
طابا 36 38 24
شرم الشيخ 39 41 29
الغردقة 38 40 28
الإسكندرية 31 35 24
العلمين 30 34 23
مطروح 30 34 25
السلوم 34 37 23
سيوة 37 39 22
رأس غارب 37 40 28
سفاجا 38 41 29
مرسى علم 37 40 29
شلاتين 38 41 27
حلايب 35 38 30
أبو رماد 39 41 28
مرسى حميرة 38 41 29
أبرق 39 42 28
جبل علبة 37 40 28
رأس حدربة 35 38 29
الفيوم 37 39 24
بني سويف 37 39 24
المنيا 38 40 25
أسيوط 38 40 24
سوهاج 40 42 25
قنا 43 44 27
الأقصر 42 44 28
أسوان 44 45 30
الوادي الجديد 42 43 27
أبوسمبل 43 44 29

الأرصاد طقس مائل للحرارة الظواهر الجوية رياح القاهرة الكبرى

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