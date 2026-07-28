31 قطعة ذهب و47 ألف جنيه.. الأحراز المضبوطة مع محامية الإسكندرية المتهمة بقتل والدتها

كشفت التحقيقات في قضية محامية الإسكندرية المتهمة بقتل والدتها عن تفاصيل الأحراز والمضبوطات التي تم التحفظ عليها عقب ضبط المتهمة، وذلك في إطار استكمال إجراءات التحقيق بالواقعة.

وضمت الأحراز 31 قطعة من المشغولات الذهبية، شملت 5 غوايش، و4 سلاسل وعقدًا، و5 أزواج من الأقراط، و3 أساور، و12 خاتمًا، إلى جانب 20 جنيهًا ذهبًا وقطعتين من فئة نصف جنيه ذهب.

كما تحفظت جهات التحقيق على سيارة شيفروليه أفيو، ومبلغ مالي قدره 47 ألف جنيه، بالإضافة إلى دلاية تحمل رمز العدالة.

وقررت جهات التحقيق إرسال المشغولات الذهبية إلى مصلحة الدمغة والموازين لفحصها وإعداد تقرير بشأنها، كما تم إيداع المبلغ المالي بخزينة المحكمة على ذمة القضية، لحين انتهاء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف جميع ملابسات القضية، فيما لا تزال التحقيقات جارية للوقوف على تفاصيل الواقعة، مع استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.