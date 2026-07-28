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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محكمة النقض تُتيح الاستعلام عن الطعون المدنية والجنائية عبر بوابة مصر الرقمية

محكمة النقض تُتيح الاستعلام عن الطعون المدنية والجنائية عبر بوابة مصر الرقمية في خطوة جديدة نحو ترسيخ العدالة الرقمية ”
محكمة النقض تُتيح الاستعلام عن الطعون المدنية والجنائية عبر بوابة مصر الرقمية في خطوة جديدة نحو ترسيخ العدالة الرقمية ”
كتب محمد عبدالله :

أطلقت محكمة النقض خدمة الاستعلام عن الطعون المدنية والجنائية عبر بوابة مصر الرقمية بالتعاون مع  وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يتيح للمواطنين والمحامين والمتقاضين متابعة موقف الطعون بكل سهولة ويسر، دون الحاجة إلى التوجه إلى مقر المحكمة بدار القضاء العالي. 

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بالتوسع في تقديم الخدمات القضائية الرقمية بما يلبي احتياجات المواطنين، ويرسخ مبادئ العدالة الناجزة 

وتأتي الخدمة ضمن حقيبة الخدمات المتاحة على بوابة مصر الرقمية (Digital Egypt)

وتُمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي لمنظومة العدالة، وتجسد حرص محكمة النقض على توظيف أحدث الوسائل التكنولوجية لتطوير الخدمات القضائية، بما يحقق السرعة والكفاءة والشفافية، ويُيسر وصول المتعاملين إلى الخدمات القضائية في أي وقت ومن أي مكان، مع الحفاظ على أعلى معايير الدقة وأمن المعلومات.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة ثمرةً للتعاون البنّاء بين محكمة النقض ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار دعم جهود الدولة لبناء منظومة عدالة رقمية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات القضائية الرقمية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعزز من كفاءة الأداء المؤسسي ويرتقي بتجربة المتعاملين.

نقض خدمة رقمية احالة

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