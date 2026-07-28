كنت هضرب.. إسعاد يونس تكشف سبب رفضها بطولة «ريا وسكينة» بعد اعتزال شادية

كشفت الفنانة إسعاد يونس عن كواليس ترشيحها للمشاركة في مسرحية «ريا وسكينة» بعد اعتزال الفنانة الراحلة شادية، مؤكدة أنها رفضت خوض التجربة خوفًا من مقارنة الجمهور لها بالنجمة الكبيرة.

وجاءت تصريحات إسعاد يونس خلال ندوة تكريمها ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، التي أقيمت مساء الاثنين بسينما الهناجر، بحضور رئيس المهرجان الفنان محمد رياض.

وقالت إسعاد يونس: «لما عرضوا عليّ أحل محل شادية، قلت لهم أنا أحل محل شادية! ده أنا هاتضرب، ما أقدرش، وكمان ريا كانت أكبر من سكينة، وأنا أكبر من سهير البابلي إزاي؟».

وأضافت أن فريق العمل بحث عن بديل للفكرة، حتى استقر على تقديم مسرحية «نص أنا.. نص إنتي»، التي جمعتها بالفنانة سهير البابلي، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت عرضها.

وتُعد إسعاد يونس واحدة من أبرز نجمات المسرح المصري، إذ قدمت خلال مشوارها الفني عددًا من الأعمال التي حققت نجاحًا جماهيريًا، من بينها «نص أنا.. نص إنتي»، و«الدخول بالملابس الرسمية»، و«باللو»، و«جحا يحكم المدينة»، و«السيدة حرمه»، و«عروسة تجنن».