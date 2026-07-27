تراجع مبيعات إكوينوكس الكهربائية .. وجنرال موتورز تتحرك لإنقاذ الموقف

تستعد مجموعة “جنرال موتورز” لإحداث تغييرات جذرية في استراتيجيتها للسيارات الكهربائية، عبر التحضير لإطلاق الجيل الثاني والجديد كليًا من طراز "شيفروليه إيكوينوكس EV".

وتأتي هذه الخطوة الهجومية في أعقاب تراجع مبيعات السيارة خلال النصف الأول من عام 2026 وتفوق منافسين بارزين مثل تويوتا bZ وهيونداي أيونيك 5 في السوق الأمريكية.

تراجع المبيعات وتأثير التغيرات الضريبية

حققت شيفروليه إيكوينوكس الكهربائية شعبية واسعة فور طرحها لعام 2024 بفضل سعرها المنافس ومدى سيرها الممتد البالغ 513 كم.

وساهم الطراز في وضع جنرال موتورز بالمركز الثاني في مبيعات السيارات الكهربائية بالولايات المتحدة خلف تيسلا.

غير أن انتهاء الائتمان الضريبي الفيدرالي البالغ 7500 دولار، إلى جانب تقديم طراز بولت الكهربائي المجدد وتحديث المنافسين، أدى إلى انخفاض مبيعات إيكوينوكس بنسبة 41% خلال النصف الأول من عام 2026.

منصة هندسية جديدة كليًا لتحسين الأداء والمدى

تستعد جنرال موتورز لنقل الجيل القادم من السيارة إلى منصة هندسية متطورة يُرمز لها داخليًا بـ "BEV-N"، لتكون البديل المباشر لمنصة "BEV3" الحالية المستعملة في طرازات بلايزر الكهربائية وكاديلاك ليريك.

وتهدف المنصة الجديدة إلى تقديم سرعات شحن أعلى، وتخفيض نفقات التصنيع، وتوفير مدى قيادة أكبر، إضافة إلى الاستفادة من معمارية برمجية رقمية محدثة للسيارات الكهربائية.

موعد الطرح المرتقب في الأسواق

تشير التقارير الصادرة عن موقع "GM Authority" إلى أن الجيل الثاني من إيكوينوكس الكهربائية من المتوقع أن يبدأ إنتاجه في أواخر عام 2028 أو أوائل عام 2029 ليُطرح كموديل لعام 2029.

وتعتمد النسخة الحالية لعام 2026 على سعر يبدأ من 34995 دولارًا أمريكيًا مع مدى سير يصل إلى 513 كم للنسخ المجهزة بالدفع الأمامي، مع تزويد موديلات عام 2027 القادمة بمنافذ شحن "NACS" الموحدة.