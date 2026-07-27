سعر بورشه 718 موديل 2026 في السعودية

تحتل بورشه 718 مكانة مميزة بين السيارات الرياضية المكشوفة حول العالم، حيث تمثل امتدادًا لتاريخ طويل من الطرازات التي ارتبط اسمها بالأداء والتصميم الرياضي الذي تقدمه الشركة الألمانية.

وتجمع هذه السيارة بين الخطوط الخارجية الانسيابية والهندسية التي تشتهر بها بورشه، وتأتي بورشه 718 موديل 2026 ضمن مجموعة الطرازات التي تحافظ على هوية السيارة الرياضية ذات المحرك الوسطي.

وتوفر بورشه عدة نسخ وتجهيزات مختلفة، من بينها فئة Boxster Style Edition التي تتميز بمجموعة من التفاصيل التصميمية والتجهيزات التي تمنحها طابعًا خاصًا ضمن تشكيلة 718، إلى جانب منظومة أداء تعتمد على محرك بنزين تيربو.

بورشه 718 Boxster Style Edition

تصميم بورشه 718 موديل 2026

تعتمد بورشه 718 Boxster Style Edition موديل 2026 على تصميم منخفض ورياضي يعكس طبيعة السيارة المكشوفة، حيث يبلغ طولها 4379 مم، بينما يصل عرضها إلى 1801 مم، ويبلغ ارتفاعها 1281 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2475 مم، ويصل وزن السيارة دون ركاب إلى 1445 كجم.

وتوفر السيارة مساحة تخزين أمامية تبلغ 150 لترًا، كما تعتمد على مجموعة من عناصر الإضاءة الحديثة، حيث تأتي المصابيح الأمامية بتقنية زينون، مع إضاءة نهارية بتقنية LED، بالإضافة إلى مصابيح خلفية LED، كما تحصل على جنوط ألمنيوم بقياس 20 بوصة للعجلات الأمامية والخلفية.

بورشه 718 Boxster Style Edition

محرك بنزين تيربو بقوة 300 حصان

تعتمد بورشه 718 Boxster Style Edition على محرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين مع شاحن توربيني، وهو محرك مكون من أربع أسطوانات بسعة 2.0 لتر، دون نظام هجين.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض PDK مكون من سبع سرعات، مع نظام دفع خلفي للعجلات، وتنتج هذه المنظومة قوة تصل إلى 300 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران 380 نيوتن متر، ما يمنح السيارة أداءً رياضيًا يتناسب مع شخصية طرازات بورشه.

بورشه 718 Boxster Style Edition

تسارع بورشه 718 موديل 2026

تقدم بورشه 718 Boxster Style Edition أرقام أداء تعكس طبيعتها الرياضية، حيث تصل سرعتها القصوى إلى 275 كيلومترًا في الساعة، بينما تحتاج إلى 4.9 ثانية فقط للتسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة، ويبلغ معدل استهلاك الوقود نحو 13 كيلومترًا لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 54 لترًا.

سعر بورشه 718 موديل 2026 في السوق السعودي

تقدم بورشه 718 موديل 2026 في السوق السعودي ضمن فئة Boxster Style Edition بسعر يبدأ من 352,200 ريال.