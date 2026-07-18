تقارب 400 حصان.. مواصفات بورشه 911 2026 "T Cabriolet"| صور

تحافظ بورشه 911 كاريرا T كابريوليه موديل 2026 على مكانتها كواحدة من أبرز السيارات الرياضية المكشوفة في الأسواق العالمية، إذ تمثل امتدادًا لسلسلة 911 التي تعد الأكثر شهرة في تاريخ الشركة الألمانية.

ويعتمد هذا الطراز على مفاهيم تجمع بين الأداء الرياضي والأداء، مع الاحتفاظ بالهوية التصميمية التي ارتبطت باسم 911 على مدار عقود، مع باقة كبيرة من التجهيزات التي تعزز الطابع الرياضي، إلى جانب توفير مستوى ملحوظ من الرفاهية.

بورشه 911 كاريرا T كابريوليه موديل 2026

محرك بورشه 911 T Cabriolet

زودت بورشه بمحرك بنزين تيربو سعة 3.0 لتر يتكون من 6 أسطوانات بتصميم فلات بوكسر، ويرتبط المحرك بناقل حركة يدوي مكون من ست سرعات، بينما تنتقل القوة إلى العجلات الخلفية، وهو التكوين الذي اشتهرت به العديد من طرازات 911.

وتبلغ القوة القصوى للمحرك 394 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 450 نيوتن متر، ما يمنح السيارة قدرة على التسارع من السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.7 ثانية.

بورشه 911 كاريرا T كابريوليه موديل 2026

كما يبلغ متوسط استهلاك الوقود للسيارة بورشه T Cabriolet نحو 11.7 كيلومتر لكل لتر، وتأتي السيارة بخزان وقود سعته 84 لترًا، ، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 293 كيلومترًا في الساعة.

أبعاد بورشه 911 كاريرا T

تنتمي بورشه 911 كاريرا T كابريوليه إلى فئة الكوبيه الفاخرة المدمجة ذات السقف القابل للفتح، ويبلغ طول السيارة 4,542 مم، في حين يصل عرضها إلى 1,852 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,292 مم، كما تأتي مع قاعدة عجلات بطول 2,450 مم، ويصل وزنها بدون ركاب إلى 1,580 كجم.

بورشه 911 كاريرا T كابريوليه موديل 2026

تجهيزات بورشه 911 كاريرا T

تضم المقصورة مجموعة من التجهيزات حيث زودت السيارة بمقود متعدد الوظائف مزود بخاصية التدفئة، كما تأتي بشاشة معلومات وترفيه قياس 10.9 بوصة تدعم أنظمتي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وتضم السيارة أيضًا شاشة عدادات رقمية بقياس 12.6 بوصة.

بورشه 911 كاريرا T كابريوليه موديل 2026

كما تضم السيارة شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، وبمقاعد كهربائية تساعد على ضبط وضعية الجلوس بما يتناسب مع احتياجات السائق والراكب الأمامي، بالإضافة إلى نظام صوتي ترفيهي من ثماني سماعات بالإضافة إلى حزمة من الوسائد الهوائية، وعناصر مساعدة السائق.