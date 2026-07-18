قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وليد صلاح عبداللطيف: يجب استغلال شخصية محمد صلاح وتجديد عقد حسام حسن
ترامب: ما فعله ميسي كان عبقريًا لا يُصدق.. ورونالدو يمتلك موهبة استثنائية
مدرب إسبانيا: نملك الثقة لخوض نهائي كأس العالم ونحترم قوة الأرجنتين
السعودية.. صفارات إنذار في الخرج وينبع عقب رصد صواريخ قادمة من إيران
ترامب يدعو لاستضافة كأس العالم ويقترح تنظيمها بين أمريكا والصين
فنزويلا .. ارتفاع ⁠ضحايا ​الزلزالين ​إلى 5069 ​قتيلا
آخر تحديث لأشهر عيار ذهب الآن في مصر بمحلات الصاغة
دعاء الفجر مكتوب ومستجاب.. أدعية صلاة الفجر للرزق الفرج وتيسير الأمور
تأمينات ومعاشات للديلفري والعمالة غير المنتظمة بتوجيهات الرئيس السيسي.. الحكومة تزف بشرى للملايين
هل شرب الماء فور الاستيقاظ مفيد للصحة؟.. الحقيقة كاملة
إيمي سمير غانم تعود إلى السينما بعد غياب 10 سنوات بفيلم «مثلجين خطر»
استعدوا للراحة.. إجازة 3 أيام متواصلة تقترب في يوليو 2026.. إليك الموعد الرسمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تقارب 400 حصان.. مواصفات بورشه 911 2026 "T Cabriolet"| صور

بورشه 911 كاريرا T كابريوليه موديل 2026
بورشه 911 كاريرا T كابريوليه موديل 2026
صبري طلبه

تحافظ بورشه 911 كاريرا T كابريوليه موديل 2026 على مكانتها كواحدة من أبرز السيارات الرياضية المكشوفة في الأسواق العالمية، إذ تمثل امتدادًا لسلسلة 911 التي تعد الأكثر شهرة في تاريخ الشركة الألمانية. 

ويعتمد هذا الطراز على مفاهيم تجمع بين الأداء الرياضي والأداء، مع الاحتفاظ بالهوية التصميمية التي ارتبطت باسم 911 على مدار عقود، مع باقة كبيرة من التجهيزات التي تعزز الطابع الرياضي، إلى جانب توفير مستوى ملحوظ من الرفاهية.

بورشه 911 كاريرا T كابريوليه موديل 2026 

محرك بورشه 911 T Cabriolet

زودت بورشه بمحرك بنزين تيربو سعة 3.0 لتر يتكون من 6 أسطوانات بتصميم فلات بوكسر، ويرتبط المحرك بناقل حركة يدوي مكون من ست سرعات، بينما تنتقل القوة إلى العجلات الخلفية، وهو التكوين الذي اشتهرت به العديد من طرازات 911.

وتبلغ القوة القصوى للمحرك 394 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 450 نيوتن متر، ما يمنح السيارة قدرة على التسارع من السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.7 ثانية.

بورشه 911 كاريرا T كابريوليه موديل 2026 

كما يبلغ متوسط استهلاك الوقود للسيارة بورشه T Cabriolet نحو 11.7 كيلومتر لكل لتر، وتأتي السيارة بخزان وقود سعته 84 لترًا، ، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 293 كيلومترًا في الساعة.

أبعاد بورشه 911 كاريرا T

تنتمي بورشه 911 كاريرا T كابريوليه إلى فئة الكوبيه الفاخرة المدمجة ذات السقف القابل للفتح، ويبلغ طول السيارة 4,542 مم، في حين يصل عرضها إلى 1,852 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,292 مم، كما تأتي مع قاعدة عجلات بطول 2,450 مم، ويصل وزنها بدون ركاب إلى 1,580 كجم. 

بورشه 911 كاريرا T كابريوليه موديل 2026 

تجهيزات بورشه 911 كاريرا T

تضم المقصورة مجموعة من التجهيزات حيث زودت السيارة بمقود متعدد الوظائف مزود بخاصية التدفئة، كما تأتي بشاشة معلومات وترفيه قياس 10.9 بوصة تدعم أنظمتي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وتضم السيارة أيضًا شاشة عدادات رقمية بقياس 12.6 بوصة.

بورشه 911 كاريرا T كابريوليه موديل 2026 

كما تضم السيارة شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، وبمقاعد كهربائية تساعد على ضبط وضعية الجلوس بما يتناسب مع احتياجات السائق والراكب الأمامي، بالإضافة إلى نظام صوتي ترفيهي من ثماني سماعات بالإضافة إلى حزمة من الوسائد الهوائية، وعناصر مساعدة السائق.

بورشه بورشه 911 بورشه 911 كاريرا T بورشه 911 كاريرا T كابريوليه بورشه 911 كاريرا T كابريوليه موديل 2026 مواصفات بورشه 911 كاريرا T كابريوليه موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى زيكو و والدته وزوجته

ده حبيبي أنا .. زوجة مصطفى زيكو ترد على والدة اللاعب بعد تصريحاتها

سعر الذهب

الجرام يخسر 1850 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

صورة أرشيفية

استلمته 15 كيلو وبقى 20 | فيديو الموز يثير ضجة واسعة .. ونقيب الفلاحين يكشف الحقيقة العلمية

حيوان غامض في الفيوم

حيوان غامض يثير الجدل في الفيوم والطب البيطري يكشف حقيقته.. ما القصة؟

منتخب إسبانيا

قناة مفتوحة تنقل مباراة نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا

التموين

62 مليون شخص .. التموين تزف أخبارا سارة للمواطنين| تفاصيل

أحمد العوضي ومحمد إمام

الإيرادات بالأونطة.. أحمد العوضي يدخل في حرب كلامية مع محمد إمام

القيادة المركزية الامريكية

خطف جنود أمريكيين.. بيان عاجل من القيادة المركزية الأمريكية

ترشيحاتنا

الولادة القيصرية

نائب وزير الصحة تناقش آليات خفض معدلات الولادة القيصرية غير المبررة طبيا

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

إعلام الوزراء يستعرض بالإنفوجراف أبرز أنشطة رئيس الحكومة هذا الأسبوع

درجات الحرارة

الأرصاد : طقس شديد الحرارة رطب غدًا.. والعظمى بالقاهرة 36

بالصور

هل شرب الماء فور الاستيقاظ مفيد للصحة؟.. الحقيقة كاملة

هل شرب الماء فور الاستيقاظ مفيد؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء فور الاستيقاظ مفيد؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء فور الاستيقاظ مفيد؟ الحقيقة كاملة

علامات ارتفاع السكر التي تظهر أثناء النوم

علامات ارتفاع السكر التي تظهر أثناء النوم
علامات ارتفاع السكر التي تظهر أثناء النوم
علامات ارتفاع السكر التي تظهر أثناء النوم

طريقة عمل التاكو المكسيكي الأصلي في المنزل.. وصفة سهلة بمذاق المطاعم

طريقة عمل التاكو المكسيكي
طريقة عمل التاكو المكسيكي
طريقة عمل التاكو المكسيكي

برج الحمل حظك اليوم السبت 18 يوليو 2026.. فرصة لإثبات قدراتك

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد