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كيف تعرفين أن الدجاج نضج تمامًا؟.. 6 علامات لا تخطئينها قبل التقديم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

كيف تعرفين أن الدجاج نضج تمامًا؟.. 6 علامات لا تخطئينها قبل التقديم

كيف تعرفين أن الدجاج نضج تمامًا؟
كيف تعرفين أن الدجاج نضج تمامًا؟
أسماء عبد الحفيظ

يُعد التأكد من نضج الدجاج بالكامل أمرًا ضروريًا، ليس فقط للحصول على مذاق شهي، بل أيضًا لتجنب خطر التسمم الغذائي الناتج عن تناول الدواجن غير المطهية جيدًا. وتعتقد بعض ربات البيوت أن تغير لون الدجاج وحده دليل على النضج، لكن الخبراء يؤكدون أن هناك علامات أكثر دقة يجب الانتباه إليها.

إليكِ أهم العلامات التي تؤكد أن الدجاج أصبح جاهزًا للتقديم، للشيف رباب العمدة .

1- اختفاء اللون الوردي من اللحم

عند شق أكثر جزء سُمكًا في قطعة الدجاج، يجب أن يكون اللحم أبيض أو مائلًا للبيج بالكامل، دون أي أجزاء وردية، خاصة بالقرب من العظم.

2- خروج عصارة شفافة

عند وخز الدجاج بالشوكة أو السكين، يجب أن تكون العصارة الخارجة شفافة تمامًا، وليست وردية أو مائلة إلى اللون الأحمر، لأن العصارة الوردية قد تعني أن الدجاج يحتاج إلى مزيد من الطهي.

3- وصول الحرارة الداخلية إلى 74 درجة مئوية

يُعد مقياس حرارة الطعام أفضل وسيلة للتأكد من نضج الدجاج، إذ يجب أن تصل درجة الحرارة في أكثر جزء سُمكًا إلى 74 درجة مئوية، مع تجنب ملامسة العظم عند القياس.

4- انفصال اللحم بسهولة

إذا بدأت قطع اللحم تنفصل بسهولة عن العظم دون مقاومة، فهذه علامة جيدة على اكتمال النضج، خاصة في الأفخاذ والأوراك.

5- قوام اللحم متماسك

الدجاج غير الناضج يكون قوامه طريًا ولزجًا، بينما يصبح اللحم المطهو جيدًا متماسكًا وسهل التقطيع.

6- لون الجلد ذهبي عند التحمير

إذا كان الدجاج مشويًا أو محمرًا، فإن اكتساب الجلد لونًا ذهبيًا مقرمشًا يعد مؤشرًا جيدًا، لكنه لا يكفي وحده للحكم على النضج، فقد يتحمر الجلد قبل أن ينضج اللحم من الداخل.

أخطاء شائعة عند طهي الدجاج

  • الاعتماد على لون الجلد فقط.
  • تقطيع الدجاج مبكرًا قبل اكتمال الطهي.
  • طهي قطع كبيرة على نار عالية جدًا، ما يؤدي إلى نضج الخارج وبقاء الداخل غير مكتمل.
  • عدم ترك الدجاج يرتاح لمدة 5 دقائق بعد الطهي، وهو ما يساعد على إعادة توزيع العصارة داخل اللحم.

نصائح للحصول على دجاج طري وآمن

  • أذيبي الدجاج المجمد بالكامل قبل الطهي.
  • لا تغسلي الدجاج النيئ، لأن ذلك قد ينشر البكتيريا على أسطح المطبخ.
  • استخدمي مقياس حرارة الطعام عند الإمكان، خاصة عند طهي الدجاج الكامل.
  • احرصي على تنظيف الأدوات والأسطح التي لامست الدجاج النيئ قبل استخدامها مع الأطعمة الجاهزة.
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