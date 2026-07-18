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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كابديفيا يعلن تعثر سفره إلى أمريكا لحضور نهائي المونديال

خوان كابديفيا
خوان كابديفيا
رباب الهواري

كشف خوان كابديفيا، نجم منتخب إسبانيا السابق، عن تعرضه لأزمة مفاجئة حالت دون سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها خلال الأيام المقبلة، رغم استعداده لحضور الحدث برفقة أطفاله وعدد من زملائه أبطال نسخة 2010.


 

كشف خوان كابديفيا، نجم منتخب إسبانيا السابق، عن تعرضه لأزمة مفاجئة حالت دون سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها خلال الأيام المقبلة، رغم استعداده لحضور الحدث برفقة أطفاله وعدد من زملائه أبطال نسخة 2010.

ونشر كابديفيا رسالة عبر حسابه الرسمي، وجه خلالها نداءً إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طالبًا المساعدة بعد رفض أوراق سفره، مؤكدًا أنه لا يعرف الأسباب التي أدت إلى منعه من دخول الولايات المتحدة، رغم رغبته الكبيرة في التواجد داخل الملعب ومشاركة زملائه السابقين الاحتفال بهذه المناسبة التاريخية.

وقال كابديفيا إنه تلقى إخطارًا يفيد بعدم تمكنه من السفر، وهو ما أصابه بصدمة كبيرة، خاصة أنه كان يخطط لحضور المباراة مع أطفاله الذين ينتظرون هذه الرحلة منذ فترة طويلة ويعشقون كرة القدم.

وأوضح اللاعب الإسباني السابق أن حضور النهائي كان يمثل له أكثر من مجرد مشاهدة مباراة، إذ كان يأمل في لقاء أفراد الجيل الذهبي لمنتخب إسبانيا، إلى جانب دعم المنتخب الحالي في واحدة من أهم مباريات تاريخه، معتبرًا أن هذه المناسبة كانت ستجمع بين ذكريات الماضي وطموحات الحاضر.

وأضاف أنه يشعر بحزن شديد بعد تعثر إجراءات السفر، مؤكدًا أنه لا يفهم سبب رفض طلبه، وأنه كان يتمنى الاحتفال مع زملائه والجماهير الإسبانية في هذه الليلة الاستثنائية.

واختتم كابديفيا رسالته بالتأكيد على أنه يناشد كل من يستطيع التدخل للمساعدة في حل الأزمة، مشيرًا إلى أنه سيكون ممتنًا طوال حياته لأي شخص ينجح في تمكينه من السفر وحضور النهائي، خاصة أن حرمانه من مرافقة أطفاله في هذا الحدث العالمي يمثل بالنسبة له خيبة أمل كبيرة، في وقت كان ينتظر فيه مشاركة هذه اللحظات المميزة مع أسرته وزملائه القدامى



 


 

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