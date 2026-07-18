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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طرح بوستر فيلم “الست لما”.. ويسرا تتصدر العمل قبل عرضه بالسينمات

فيلم الست لما
فيلم الست لما
يارا أمين

أزاح المنتج محمد السبكي الستار عن البوستر الرسمي لفيلمه الجديد “الست لما”، وذلك عبر حسابه على موقع “إنستجرام”، تمهيدًا لطرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

وظهر على البوستر عدد من أبطال الفيلم، في مقدمتهم النجمة يسرا، إلى جانب درة، وياسمين رئيس، وانتصار، ودنيا سامي، وعمرو عبد الجليل، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين. وأرفق السبكي الصورة بتعليق جاء فيه: “الست لما تعمل حملة فيتو ضد الرجالة.. مين هينتصر؟.. فيلم الست لما.. قريبًا بدور العرض.”

قصة فيلم “الست لما”

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول الإعلامية دينا الكردي، التي تتولى إدارة مركز متخصص في تمكين المرأة، وتطلق حملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لدعم السيدات ومساندتهن في مواجهة الخلافات الزوجية ومشكلات غياب التفاهم، لتثير الحملة حالة من الجدل والانقسام بين مؤيدين ومعارضين.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من نجوم الفن، أبرزهم يسرا، وياسمين رئيس، ودرة، وعمرو عبد الجليل، وانتصار، ودنيا سامي، ورانيا منصور، ورحاب الجمال، إلى جانب محمود البزاوي، وهو من تأليف مصطفى بدوي وكيرلس أيمن فوزي، وإخراج خالد أبو غريب، وإنتاج محمد السبكي.

أبرز المعلومات عن فيلم “الست لما”

* يمثل الفيلم عودة يسرا إلى شاشة السينما بعد آخر أعمالها السينمائية “شقو” الذي عرض عام 2024.
* من المقرر طرحه ضمن منافسات موسم أفلام صيف 2026.
* ينتمي إلى فئة الأعمال الاجتماعية ذات الطابع الكوميدي.
* تشارك يسرا في تقديم عدد من الأغاني ضمن أحداث الفيلم.
* يتولى إنتاجه محمد السبكي.
* يعيد المخرج خالد أبو غريب إلى السينما بعد فيلمه الأخير “عصابة عظيمة” الذي عُرض عام 2024.
* يضم العمل مجموعة كبيرة من نجمات السينما المصرية، من بينهن درة، وياسمين رئيس، ودنيا سامي، وانتصار، ورانيا منصور، ورحاب الجمال.
* يُعد الفيلم من أبرز الأعمال النسائية المنتظرة خلال عام 2026 محمد السبكي يطرح البوستر الرسمي لفيلم “الست لما”.. ويسرا تتصدر العمل قبل عرضه بالسينمات

قصة فيلم “الست لما” فيلم “الست لما” محمد السبكي يسرا إنستجرام

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