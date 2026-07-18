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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الزمالك لن يشارك في دوري أبطال أفريقيا في حالة واحدة.. ما هي؟

الزمالك
الزمالك
أحمد أيمن

يمثل ملف مستحقات اللاعب السنغالي إبراهيما نداي، العقبة الأخيرة أمام حصول نادي الزمالك على الرخصة الإفريقية التي تتيح له المشاركة في دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم المقبل.

وتكثف إدارة الزمالك تكثف جهودها حاليا لإنهاء الأزمة قبل الموعد النهائي المحدد، حيث لن يشارك الفارس الأبيض في دوري أبطال أفريقيا حال استمرار هذا الملف.

جدير بالذكر أن الزمالك يشارك في دوري أبطال أفريقيا -بعد إحرازه لقب الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي- رفقة بيراميدز الوصيف.

تطورات أزمة إبراهيما نداي

قال الإعلامي أحمد شوبير، خلال تصريحاته عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، إن الأزمة الحالية تتعلق بعدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق رسمي مع نداي بشأن مستحقاته المالية المتأخرة، رغم وجود أحاديث ومناقشات سابقة بين الطرفين. 

وأضاف أن إدارة الزمالك تستعد للتواصل مع اللاعب خلال الساعات المقبلة من أجل عرض جدول زمني واضح لسداد مستحقاته، بما يضمن إنهاء الملف بصورة نهائية.

وأشار إلى أن قيمة مستحقات نداي تبلغ نحو مليون و772 ألف دولار، مؤكدًا أن الاتحاد الإفريقي يشترط تسوية هذه القضية قبل 25 يوليو الجاري حتى يتمكن الزمالك من الحصول على الرخصة الإفريقية. 

وأضاف شوبير أن إدارة الزمالك تدرك خطورة الموقف وتسابق الزمن لإنهاء الملف، مؤكدًا ثقته في قدرة النادي على تجاوز الأزمة خلال الأيام المقبلة. 

وقال إن الواقع يفرض التعامل مع الأمر بوضوح بعيدًا عن أي محاولات للتقليل من حجم المشكلة، موضحًا أن الإدارة تبذل جهودًا كبيرة للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف ويحفظ حقوق اللاعب.

كما كشف أن جزءًا من التحركات المالية الأخيرة داخل النادي يرتبط بشكل مباشر بحل أزمة نداي، مشيرًا إلى أن الأموال الناتجة عن بعض الصفقات المحتملة، ومن بينها انتقال المدافع حسام عبد المجيد، ستُوجَّه لسداد الالتزامات المالية الخاصة باللاعب السنغالي، ولن تدخل خزينة النادي للاستخدام في ملفات أخرى.

وأكد شوبير أن الزمالك نجح بالفعل في معالجة عدد من الملفات المالية والقانونية التي كانت تعرقل حصوله على الرخصة الإفريقية، ولم يتبقَّ سوى إنهاء أزمة نداي بصورة رسمية. 

هل يحصل الزمالك على الرخصة الأفريقية؟

بحسب شوبير، فإن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لن يمنح الزمالك الرخصة اللازمة للمشاركة القارية قبل الانتهاء من هذا الملف، مؤكدًا أن سداد مستحقات اللاعب أصبح شرطًا أساسيًا للحصول على الترخيص، بصرف النظر عن تراجع إجمالي الديون مقارنة بالفترة الماضية.

وأشار إلى أن إدارة النادي تدرك أهمية إنهاء الأزمة في أسرع وقت، خاصة أن الغياب عن دوري أبطال أفريقيا سيمثل خسارة كبيرة على المستويين الرياضي والمالي، وهو ما يدفع المسؤولين إلى تكثيف المفاوضات لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف.

وأكد شوبير أن بعض الآراء التي تتحدث عن إمكانية حصول الزمالك على الرخصة الأفريقية دون إنهاء قضية نداي ليست دقيقة، موضحًا أن اللوائح تشترط الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة قبل إصدار الترخيص، وهو ما يجعل إنهاء هذا الملف أولوية قصوى داخل القلعة البيضاء.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مصير الزمالك الإفريقي، وسط تفاؤل داخل النادي بإغلاق الملف قبل انتهاء المهلة الممنوحة من الجهات المختصة.

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