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أبطال الفجر .. تكريم أكثر من 200 طفل يحافظون على الصلاة بالمسجد بالمنوفية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أبطال الفجر .. تكريم أكثر من 200 طفل يحافظون على الصلاة بالمسجد بالمنوفية

تكريم الاطفال
تكريم الاطفال

شهدت قرى مركز تلا التابعة لمحافظة المنوفية اليوم احتفالية ضخمة؛ لتكريم أكثر من 200 طفل لانتظامهم في صلاة الفجر بالمسجد لمدة شهر.

وقد قرر أهل الوحدة المحلية بقرية كفر السكرية والتي عبارة عن 4 قرى بجوار بعض تشجيع الأطفال على الحفاظ على الصلاة بالمسجد، فاطلقوا مبادرة صلاة الفجر والتي عبارة عن الحفاظ على صلاة الفجر لمدة شهر متواصل.

وقد لاقت هذه المبادرة استحسان الأهالي والاطفال بالتحديد، يقول احد المنظمين للمبادرة أنهم تفاجأوا من عدد الأطفال الذين استجابوا للمبادرة وقرروا تكريمهم جميعا برغم بأن عدد الأطفال أكثر من 200 طفل معظمهم لم يتخطى العشر سنوات 

وأكد أحد الأهالي أن المبادرة من المبادرات الحسنة التي نظمت خلال السنوات الأخيرة وان جميع الأطفال حصل على هدايا مصحف للقرآن الكريم، وقد قال لـ " صدى البلد" أنها لن تكون الأخيرة وسيتم تنظيم مبادرات أخرى لتشجيع الأطفال على حفظ القرآن والحفاظ على الصلاة بالمسجد بالاوقات المحددة.

المنوفية محافظة المنوفية القرآن الفجر الصلاة تكريم

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