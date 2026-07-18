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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

علامات ارتفاع السكر التي تظهر أثناء النوم

علامات ارتفاع السكر التي تظهر أثناء النوم
علامات ارتفاع السكر التي تظهر أثناء النوم
أسماء عبد الحفيظ

 يرتفع مستوى السكر في الدم خلال الليل دون أن يدرك الشخص ذلك، خاصة لدى مرضى السكري أو من يعانون من مقاومة الإنسولين. ورغم أن بعض الأعراض قد تبدو بسيطة، فإن تكرارها قد يكون مؤشرًا على عدم السيطرة على مستويات السكر، ما يستدعي قياسه ومراجعة الطبيب.

فيما يلي أبرز العلامات التي قد تظهر أثناء النوم وتشير إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1- الاستيقاظ المتكرر للتبول

عندما يرتفع مستوى السكر في الدم، تحاول الكلى التخلص من الجلوكوز الزائد عن طريق البول، ما يؤدي إلى كثرة التبول، حتى خلال ساعات الليل.

2- الشعور بالعطش الشديد ليلًا

 يرتفع مستوى السكر في الدم 

فقدان السوائل بسبب كثرة التبول قد يجعلك تستيقظ وأنت تشعر بعطش شديد أو جفاف في الفم والحلق.

3- التعرق الليلي

رغم أن التعرق الليلي يرتبط غالبًا بانخفاض السكر، فإنه قد يحدث أيضًا لدى بعض الأشخاص المصابين بارتفاع السكر نتيجة اضطرابات تنظيم الجسم للسوائل ودرجة الحرارة، أو بسبب تقلبات مستوى الجلوكوز أثناء الليل.

4- النوم المتقطع أو الأرق

قد يؤدي ارتفاع السكر إلى صعوبة النوم أو الاستيقاظ المتكرر، سواء بسبب الحاجة إلى التبول أو الشعور بعدم الراحة والعطش.

5- الصداع عند الاستيقاظ

قد يكون الاستيقاظ مع صداع متكرر أحد العلامات التي تشير إلى اضطراب مستويات السكر أثناء الليل، خاصة إذا تكرر الأمر بشكل ملحوظ.

6- جفاف الفم ورائحة النفس

ارتفاع السكر قد يسبب جفاف الفم، وفي الحالات الشديدة قد تظهر رائحة نفس تشبه الفاكهة، وهي علامة تستدعي طلب الرعاية الطبية العاجلة، خاصة إذا كانت مصحوبة بالغثيان أو القيء أو صعوبة في التنفس، لأنها قد تشير إلى الحماض الكيتوني السكري.

7- الشعور بالتعب عند الاستيقاظ

إذا استيقظت مرهقًا رغم الحصول على ساعات نوم كافية، فقد يكون ارتفاع السكر خلال الليل أحد الأسباب، إذ يؤثر في جودة النوم واستفادة الجسم من الراحة.

من الأكثر عرضة لارتفاع السكر ليلًا؟

مرضى السكري من النوع الأول أو الثاني.

الأشخاص الذين لا يلتزمون بخطة العلاج أو النظام الغذائي.

من يتناولون وجبات غنية بالكربوهيدرات أو السكريات قبل النوم.

الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو مقاومة الإنسولين.

كيف تقلل خطر ارتفاع السكر أثناء الليل؟

قياس مستوى السكر بانتظام وفقًا لتعليمات الطبيب.

تجنب الوجبات الثقيلة والحلويات قبل النوم.

الالتزام بأدوية السكري أو الإنسولين في مواعيدها.

ممارسة نشاط بدني بانتظام خلال اليوم.

مراجعة الطبيب إذا كانت قراءات السكر الصباحية مرتفعة باستمرار أو إذا تكررت الأعراض الليلية.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا كنت تعاني من الاستيقاظ المتكرر للتبول، أو العطش الشديد، أو الصداع صباحًا بشكل متكرر، أو لاحظت ارتفاعًا مستمرًا في قراءات السكر، فمن المهم مراجعة الطبيب لتقييم الحالة وتعديل خطة العلاج إذا لزم الأمر.

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علامات ارتفاع السكر التي تظهر أثناء النوم

علامات ارتفاع السكر التي تظهر أثناء النوم
علامات ارتفاع السكر التي تظهر أثناء النوم
علامات ارتفاع السكر التي تظهر أثناء النوم

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