قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيمي سمير غانم تعود إلى السينما بعد غياب 10 سنوات بفيلم «مثلجين خطر»
استعدوا للراحة.. إجازة 3 أيام متواصلة تقترب في يوليو 2026.. إليك الموعد الرسمي
ترامب يشيد بعبقرية ميسي ويتحدث عن رونالدو وكين قبل نهائي كأس العالم
ربيع ياسين: زيزو حظه كان وحش وتصرفه مكانش غلط
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب قرب سواحل ولاية تشياباس المكسيكية
جومانا مراد: دراما الأوف سيزون تحظى بنسبة مشاهدة كبيرة ونجاح ملحوظ
الحرس الثوري يعلن إستهداف سفينة ترفع علم تايلاند في مضيق هرمز
مليون جنيه خسائر .. حريق يلتهم معرض أدوات كهربائية بالمنوفية
أبطال الفجر .. تكريم أكثر من 200 طفل يحافظون على الصلاة بالمسجد بالمنوفية
جومانا مراد: لا أتمنى سفر أبنائي إلى أمريكا وأحرص على بقائهم بالقرب مني
انفجار ناقلتي نفط واندلاع النيران فيها جنوب بمضيق هرمز
وائل أبوشوشة،: الخيانة الزوجية مصطلح اجتماعي.. والزنا توصيف قانوني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جومانا مراد: لا أتمنى سفر أبنائي إلى أمريكا وأحرص على بقائهم بالقرب مني

جومانا مراد
جومانا مراد
إسراء صبري

تحدثت الفنانة جومانا مراد عن حياتها الأسرية، مؤكدة أنها تهتم بمنزلها وأبنائها، وتحرص على إعداد الطعام لهم بنفسها كلما سنحت لها الفرصة.

وقالت جومانا مراد، خلال لقائها ببرنامج “سبوت لايت” المذاع على قناة صدى البلد، إنها تعتبر نفسها ربة منزل مجتهدة، وتقوم بإعداد العديد من الوجبات، كما تهتم بتجهيز وجبات أبنائها المدرسي مع مراعاة احتوائها على جميع العناصر الغذائية.

وفي حديثها عن مستقبل أبنائها، أوضحت أنها تؤمن بمنحهم حرية اختيار مسار حياتهم ودراستهم، لكنها لا تتمنى ابتعادهم عنها، مؤكدة أنها لا تحب فكرة سفرهم إلى الولايات المتحدة لأنها تشعر بأنها بعيدة جدًا وتمثل عالمًا مختلفًا.

وأضافت جومانا مراد أن دورها كأم يقتصر على تقديم النصيحة، بينما يظل القرار النهائي لأبنائها، مشددة على أن لكل شخص الحق في خوض تجربته واختيار الطريق الذي يناسبه.

الفنانة جومانا مراد جومانا مراد برنامج سبوت لايت الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى زيكو و والدته وزوجته

ده حبيبي أنا .. زوجة مصطفى زيكو ترد على والدة اللاعب بعد تصريحاتها

سعر الذهب

الجرام يخسر 1850 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

صورة أرشيفية

استلمته 15 كيلو وبقى 20 | فيديو الموز يثير ضجة واسعة .. ونقيب الفلاحين يكشف الحقيقة العلمية

حيوان غامض في الفيوم

حيوان غامض يثير الجدل في الفيوم والطب البيطري يكشف حقيقته.. ما القصة؟

منتخب إسبانيا

قناة مفتوحة تنقل مباراة نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا

التموين

62 مليون شخص .. التموين تزف أخبارا سارة للمواطنين| تفاصيل

طلاب

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026.. مفاجأة بشأن المؤشرات الأولية

أحمد العوضي ومحمد إمام

الإيرادات بالأونطة.. أحمد العوضي يدخل في حرب كلامية مع محمد إمام

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | السهر في الإجازة يضر صحتك.. كيف تقلل استهلاك الكهرباء وتحد من ارتفاع الفاتورة؟

الكهرباء

كيف تقلل استهلاك الكهرباء وتحد من ارتفاع الفاتورة؟

الحرارة

درجات الحرارة تصل 45 درجة مئوية| كيف تحمي نفسك من الإجهاد الحراري وضربات الشمس؟

بالصور

علامات ارتفاع السكر التي تظهر أثناء النوم

علامات ارتفاع السكر التي تظهر أثناء النوم
علامات ارتفاع السكر التي تظهر أثناء النوم
علامات ارتفاع السكر التي تظهر أثناء النوم

طريقة عمل التاكو المكسيكي الأصلي في المنزل.. وصفة سهلة بمذاق المطاعم

طريقة عمل التاكو المكسيكي
طريقة عمل التاكو المكسيكي
طريقة عمل التاكو المكسيكي

برج الحمل حظك اليوم السبت 18 يوليو 2026.. فرصة لإثبات قدراتك

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 18 يوليو 2026.. استمع إلى وجهات النظر المختلفة

برج الثور حظك اليوم السبت 18 يوليو 2026.. استقرار مالي وخطوات ثابتة نحو النجاح
برج الثور حظك اليوم السبت 18 يوليو 2026.. استقرار مالي وخطوات ثابتة نحو النجاح
برج الثور حظك اليوم السبت 18 يوليو 2026.. استقرار مالي وخطوات ثابتة نحو النجاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد