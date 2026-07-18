جومانا مراد: لا أتمنى سفر أبنائي إلى أمريكا وأحرص على بقائهم بالقرب مني

تحدثت الفنانة جومانا مراد عن حياتها الأسرية، مؤكدة أنها تهتم بمنزلها وأبنائها، وتحرص على إعداد الطعام لهم بنفسها كلما سنحت لها الفرصة.

وقالت جومانا مراد، خلال لقائها ببرنامج “سبوت لايت” المذاع على قناة صدى البلد، إنها تعتبر نفسها ربة منزل مجتهدة، وتقوم بإعداد العديد من الوجبات، كما تهتم بتجهيز وجبات أبنائها المدرسي مع مراعاة احتوائها على جميع العناصر الغذائية.

وفي حديثها عن مستقبل أبنائها، أوضحت أنها تؤمن بمنحهم حرية اختيار مسار حياتهم ودراستهم، لكنها لا تتمنى ابتعادهم عنها، مؤكدة أنها لا تحب فكرة سفرهم إلى الولايات المتحدة لأنها تشعر بأنها بعيدة جدًا وتمثل عالمًا مختلفًا.

وأضافت جومانا مراد أن دورها كأم يقتصر على تقديم النصيحة، بينما يظل القرار النهائي لأبنائها، مشددة على أن لكل شخص الحق في خوض تجربته واختيار الطريق الذي يناسبه.