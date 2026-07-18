قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وليد صلاح عبداللطيف: يجب استغلال شخصية محمد صلاح وتجديد عقد حسام حسن
ترامب: ما فعله ميسي كان عبقريًا لا يُصدق.. ورونالدو يمتلك موهبة استثنائية
مدرب إسبانيا: نملك الثقة لخوض نهائي كأس العالم ونحترم قوة الأرجنتين
السعودية.. صفارات إنذار في الخرج وينبع عقب رصد صواريخ قادمة من إيران
ترامب يدعو لاستضافة كأس العالم ويقترح تنظيمها بين أمريكا والصين
فنزويلا .. ارتفاع ⁠ضحايا ​الزلزالين ​إلى 5069 ​قتيلا
آخر تحديث لأشهر عيار ذهب الآن في مصر بمحلات الصاغة
دعاء الفجر مكتوب ومستجاب.. أدعية صلاة الفجر للرزق الفرج وتيسير الأمور
تأمينات ومعاشات للديلفري والعمالة غير المنتظمة بتوجيهات الرئيس السيسي.. الحكومة تزف بشرى للملايين
هل شرب الماء فور الاستيقاظ مفيد للصحة؟.. الحقيقة كاملة
إيمي سمير غانم تعود إلى السينما بعد غياب 10 سنوات بفيلم «مثلجين خطر»
استعدوا للراحة.. إجازة 3 أيام متواصلة تقترب في يوليو 2026.. إليك الموعد الرسمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء الفجر مكتوب ومستجاب.. أدعية صلاة الفجر للرزق الفرج وتيسير الأمور

دعاء الفجر
دعاء الفجر
أحمد سعيد

يعد دعاء الفجر من الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، حيث إن هذا الوقت المبارك من أوقات الاستجابة فعد كل صلاة مفروضة يرجى فيه استجابة الدعاء، لذا يبحث كثيرون يومياً عن أفضل دعاء في صلاة الفجر لافتتاح يومهم بالبركة والتوفيق، رغبة في جلب الرزق وتيسير الأمور الصعبة، وفي السطور التالية نعرض أفضل أدعية الفجر المستجابة مكتوبة من السنة النبوية الشريفة.

ما هو فضل وقت الفجر ؟

تشهد صلاة الفجر شهود الملائكة وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة “إن قرآن الفجر كان مشهوداً”، كما أن الله تعالى يجعل البركة في البكور حيث يكون الاستيقاظ والدعاء في هذا الوقت له من البركة التي تعم طوال اليوم.

دعاء الفجر لقضاء الحاجة وتيسير الأمور

اللجوء إلى الله تعالى خير ما يستعين به المؤمن تجاه الشدائد لذا يعد دعاء المضطر أفضل ما يلجأ له الإنسان في أوقات الشدة ومن أفضل الأدعية أن يقول الداعي:

اللهم سخر لي وسخر لي من هم أقوى مني ودوني تسخير العبيد لأسيادهم.
ياودود ياودود ياذا العرش المجيد يا فعّال لما تريد، أسألك بعزك الذي لايرام وبملكك الذي لايضام وبنورك الذي ملأ اركان عرشك أن تكفيني شر الهموم. يامغيث أغثني يامغيث أغثني “ثلاث مرات.

اللهم لاتكلني إلى نفسي فأعجز ولا إلى الناس فأضيع. اللهم أغنني بالإفتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك. اللهم حنن علي عبادك واحباءك واغنني عن شرارهم ياأرحم الراحمين ياودود يا فعّال لما تريد.

اللهم بلطيف صنعك في التسخير وخفي لطفك في التيسير الطف بي فيما جرت به المقادير، واصرف عني السوء إنك على كل شيء قدير.

اللهم لاتكلني إلى نفسي فأعجزعن التدبير، ولا لأحد من خلقك فاجزع وتداركني بلطفك، يامن لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير.

اللهم سخر لي من يكون لي عونا على ما أريد وما لا أريد من أمور الدنيا والآخرة.

اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، بيدك الخير إنّك على كلّ شيء قدير، رحمن الدّنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء، وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمةً تغنيني بها عن رحمة من سواك.

اللهم إني أسألك العافية من كل سوء في الدنيا والآخرة، اللهم اجعل لي من أمري فرجًا ومخرجًا.

أدعية قضاء الحاجة والفرج

ومن أفضل صيغ دعاء المضطر أن يلجأ الشخص إلى الله تعالى في منتصف الليل، وذلك بأن يقول الإنسان دعاء المضطر في أثناء دعائه:  

اللهم إنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر وأنت على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين

اللهم صل على محمد وآل محمد، ثم تطلب حاجتك.

اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سُئِلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا، وتعفو عنا، وتصلح أهلينا، وذريتنا، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا ودود، يا ودود، يا ودود ياذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، اللهم إني اسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يُضام، ونورك الذي ملأ أرجاء عرشك أن تقضي حاجتي، وهي (اسم حاجتك) لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين.

اللهم إني أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلّ إِثْمٍ، لا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلا غَفَرْتَهُ وَلا هَمًّا إِلا فَرَّجْتَهُ وَلا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

دعاء قضاء الحوائج والفرج

  • اللهم سخر لى رزقى، واعصمنى من الحرص والتعب فى طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، اللهم يسر لى رزقًا حلالًا، وعجل لى به يا نعم المجيب.
  • يا مقيل العثرات، ياقاضى الحاجات اقضِ حاجتى، وفرج كربتى، وارزقنى من حيث لا أحتسب.

دعاء المضطرين مستجاب

  • اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، سبحان من قسم الأرزاق ولم ينس أحدًا، اجعل يدى عُليا بالإعطاء ولا تجعل يدى سفلى بالاستعطاء إنك على كل شىء قدير».
  • قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " بفضلها يارب لا تكلنى إلى أحد ولا تحوجنى إلى أحد، وأغننى يارب عن كل أحد، يا من إليه المستند، وعليه المعتمد، عاليا على العلا فوق العلا فرد صمد، منزه فى ملكه ليس له شريك ولا ولد ورزقه ميسر يجرى على طول المدد ، يا سيدى خذ بيدى من الضلال إلى الرشد ، ونجنى من كل ضيق ونكد يا إله الفضل بحق "اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * َلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَد.

كيفية صلاة الحاجة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن صلاة الحاجة والتي هي عبارة عن صلاة ركعتين ثم الدعاء بعدهما لقضاء حاجة الإنسان -هي مِن جملة الصلوات المسنونة الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسَلَّم.

وذكرت دار الإفتاء في فتوى لها عن صلاة الحاجة، أن صلاة الحاجة من الصلوات المستحبة كصلاة الاستخارة، والمعنى فيها كون الإنسان متصلًا بربِّه في كل شئونه، دائم الطلب لمعيَّة مولاه في كل أموره.

دعاء الفجر أدعية الفجر مستجابة دعاء صلاة الفجر مكتوب فضل وقت الفجر دعاء الفجر للرزق دعاء الفرج وفك الكرب أدعية الصباح والرزق أذكار صلاة الفجر ما هو فضل وقت الفجر الفجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى زيكو و والدته وزوجته

ده حبيبي أنا .. زوجة مصطفى زيكو ترد على والدة اللاعب بعد تصريحاتها

سعر الذهب

الجرام يخسر 1850 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

صورة أرشيفية

استلمته 15 كيلو وبقى 20 | فيديو الموز يثير ضجة واسعة .. ونقيب الفلاحين يكشف الحقيقة العلمية

حيوان غامض في الفيوم

حيوان غامض يثير الجدل في الفيوم والطب البيطري يكشف حقيقته.. ما القصة؟

منتخب إسبانيا

قناة مفتوحة تنقل مباراة نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا

التموين

62 مليون شخص .. التموين تزف أخبارا سارة للمواطنين| تفاصيل

أحمد العوضي ومحمد إمام

الإيرادات بالأونطة.. أحمد العوضي يدخل في حرب كلامية مع محمد إمام

القيادة المركزية الامريكية

خطف جنود أمريكيين.. بيان عاجل من القيادة المركزية الأمريكية

ترشيحاتنا

الولادة القيصرية

نائب وزير الصحة تناقش آليات خفض معدلات الولادة القيصرية غير المبررة طبيا

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

إعلام الوزراء يستعرض بالإنفوجراف أبرز أنشطة رئيس الحكومة هذا الأسبوع

درجات الحرارة

الأرصاد : طقس شديد الحرارة رطب غدًا.. والعظمى بالقاهرة 36

بالصور

هل شرب الماء فور الاستيقاظ مفيد للصحة؟.. الحقيقة كاملة

هل شرب الماء فور الاستيقاظ مفيد؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء فور الاستيقاظ مفيد؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء فور الاستيقاظ مفيد؟ الحقيقة كاملة

علامات ارتفاع السكر التي تظهر أثناء النوم

علامات ارتفاع السكر التي تظهر أثناء النوم
علامات ارتفاع السكر التي تظهر أثناء النوم
علامات ارتفاع السكر التي تظهر أثناء النوم

طريقة عمل التاكو المكسيكي الأصلي في المنزل.. وصفة سهلة بمذاق المطاعم

طريقة عمل التاكو المكسيكي
طريقة عمل التاكو المكسيكي
طريقة عمل التاكو المكسيكي

برج الحمل حظك اليوم السبت 18 يوليو 2026.. فرصة لإثبات قدراتك

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد