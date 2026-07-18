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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى شوبير يحتفل بعقد قرانه في أجواء عائلية بالساحل الشمالي | صور

مصطفي شوبير
مصطفي شوبير
رباب الهواري

احتفل مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، مساء اليوم بعقد قرانه في إحدى مناطق الساحل الشمالي، وسط أجواء عائلية هادئة اقتصر حضورها على أفراد الأسرتين وعدد من الأصدقاء المقربين، بعيدًا عن الأضواء ووسائل الإعلام، تنفيذًا لرغبة العائلتين في الحفاظ على خصوصية المناسبة

شهد حفل عقد القران حضور عدد من نجوم الكرة المصرية، يتقدمهم قائد منتخب مصر محمد صلاح، إلى جانب مجموعة من زملاء شوبير في المنتخب والنادي الأهلي، الذين حرصوا على مشاركة الحارس الدولي فرحته بهذه المناسبة السعيدة، في لفتة تعكس قوة العلاقات التي تجمع بينهم داخل وخارج المستطيل الأخضر.

وجاء احتفال مصطفى شوبير بعقد قرانه بعد فترة قصيرة من مشاركته المميزة مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث قدم الحارس مستويات لافتة ساهمت في مشوار المنتخب بالبطولة، ليختتم موسمه الكروي المميز بالاحتفال بهذه المناسبة الأسرية.

ومن جانبه، حرص حمدي فتحي، لاعب نادي الوكرة القطري ومنتخب مصر، على تهنئة مصطفى شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، حيث نشر صورة تجمعهما، وأرفقها بتعليق جاء فيه: “ألف مبروك يا حبيبي”، في رسالة نالت تفاعلًا واسعًا من الجماهير والمتابعين.

وتلقى مصطفى شوبير سيلًا من التهاني من زملائه في الوسط الرياضي، إلى جانب جماهير الأهلي ومنتخب مصر، الذين تمنوا له حياة زوجية سعيدة مليئة بالاستقرار والنجاح، سواء على الصعيد الشخصي أو في مسيرته الكروية، خاصة بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه مع ناديه ومنتخب بلاده، ليواصل حصد اللحظات السعيدة داخل وخارج الملاعب



 

مصطفي شوبير منتخب مصر اخبار الرياضة

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