الإيرادات بالأونطة.. أحمد العوضي يدخل في حرب كلامية مع محمد إمام

بدأت الحرب الكلامية بين الفنان أحمد العوضي والفنان محمد إمام، على السوشيال ميديا مؤخرا، بسبب إيرادات فيلمي (صقر وكناريا وشمشون ودليلة) المعروضان بالسينمات حاليا.

بداية الحرب الكلامية والتلاسن جائت من منشور أحمد العوضي، الذي كتب: «مش عارف ليه والله الناس بتزود في الايرادات بالأونطة.. قالك احنا جايبين ٦ مليون يوم ماتش مصر والارجنتين .. كنت بتعرضو الماتش في السينما ولا ايه».

وبعدها بدقائق قليلة، رد محمد إمام، بمنشور كتب فيه: «جزء بسيط من ايرادات امبارح في السينمات .. مش عارف ليه في ناس بتزود في الايرادات علشان يبانوا ناجحين .. معلش».

وتشهد تقارير إيرادات الأفلام المعروضة بالسينمات حاليا، تضارب في الأرقام في ظل التصارع على صدارة شباك التذاكر بين فيلمي (صقر وكناريا وشمشون ودليلة).

فهناك تقارير إيرادات تكشف عن صدارة فيلم شمشون ودليلة لـ أحمد العوضي ومي عمر، وتصدره، بينما تبرز تقارير أخرى تصدر فيلم صقر وكناريا لـ محمد إمام وشيكو، وتحقيقه أعلى إيرادات.

بينما تظهر أي بيانات رسمية عن غرفة صناعة السينما أو شركات التوزيع، لبيان الأرقام الحقيقية للأفلام حتى الآن.

فيلم صقر وكناريا

الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج لؤي عبد الله ووائل عبد الله، ويشارك في بطولته محمد إمام وشيكو إلى جانب يسرا اللوزي ويارا السكري، والنجمين خالد الصاوي وانتصار، بالإضافة إلى نخبةٍ من النجوم كضيوف شرف.

وتدور أحداث «صقر وكناريا» في إطار أكشن كوميدي حول "صقر"، الذي يقرر الابتعاد عن عالم المخاطر والبدء من جديد، إلا أن حياته تنقلب رأسًا على عقب بعد لقائه بـ"بلال"، الكاتب الشغوف بعالم الجاسوسية والمغامرات، لتنطلق بينهما رحلة مليئة بالمفاجآت والمواقف غير المتوقعة.

فيلم شمشون ودليلة

وتدور أحداث فيلم «شمشون ودليلة» في إطار يجمع بين الأكشن والإثارة، حول فتاة تعمل في ملهى ليلي يرتاده عدد من الأثرياء، تستغل جمالها وذكاءها للإيقاع بزبائنها وسرقتهم، قبل أن تتعقد الأحداث مع شخصية يجسدها أحمد العوضي، لتدخل في سلسلة من المفاجآت والصراعات.

وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج رؤوف السيد ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد العوضي ومي عمر كل من خالد الصاوي، محمد ثروت ، عصام السقا، أحمد الرافعي ، أحمد عصام السيد، ريتال عبد العزيز ، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من ضيوف الشرف.